Китай ввів нові мита на кілька тисяч американських товарів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Керівництво Китаю прийняло рішення про введення мит на американські товари, загальна сума яких становить 75 мільярдів доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Мита становитимуть від 5% до 10% і торкнуться більше п'яти тисяч категорій товарів.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив в п'ятницю про рішення підвищити мита, які американська влада планувала ввести восени на товари з Китаю, в рамках заходів у відповідь на збільшення Пекіном ввізних мит на американські автомобілі і запчастини.