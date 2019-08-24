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Китай ввів нові мита на кілька тисяч американських товарів

Китай ввів нові мита на кілька тисяч американських товарів

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Керівництво Китаю прийняло рішення про введення мит на американські товари, загальна сума яких становить 75 мільярдів доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Мита становитимуть від 5% до 10% і торкнуться більше п'яти тисяч категорій товарів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив в п'ятницю про рішення підвищити мита, які американська влада планувала ввести восени на товари з Китаю, в рамках заходів у відповідь на збільшення Пекіном ввізних мит на американські автомобілі і запчастини.

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