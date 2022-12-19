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Китай и россия проведут учения в Восточно-Китайском море

Китай и россия проведут учения в Восточно-Китайском море

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. Китай и россия проведут в Восточно-Китайском море военно-морские учения с практическими ракетными и артиллерийскими стрельбами. Маневры под названием «Морское взаимодействие-2022» будут проходить с 21 по 27 декабря, сообщили в минобороны рф, передает УНН.

Детали

Отряд боевых кораблей тихоокеанского флота уже вышел из владивостока для участия в учениях. С российской стороны задействуют крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Совершенный». Со стороны Китая будет задействовано по два эскадренных миноносца и сторожевых корабля, корабль комплексного снабжения и дизельная подлодка.

По данным минобороны рф, во время активной части учений также планируется отработка совместных противолодочных действий с практическим применением оружия. Основной целью маневров является укрепление военно-морского сотрудничества между странами, а также «поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Кроме того, известно что в 2023 году в рф пройдут учения вооруженных сил стран Шанхайской организации сотрудничества. Маневры, получившие название «Мирная миссия», запланированы на август. В них помимо рф и Китая примут участие Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан.

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