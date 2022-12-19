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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Китай та росія проведуть навчання у Східно-Китайському морі

Китай та росія проведуть навчання у Східно-Китайському морі

Київ • УНН

 • 453753 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Китай та росія проведуть у Східно-Китайському морі військово-морські навчання з практичними ракетними та артилерійськими стрільбами. Маневри під назвою «Морська взаємодія-2022» проходитимуть з 21 по 27 грудня, повідомили у міноборони росії, передає УНН.

Деталі

Загін бойових кораблів тихоокеанського флоту вже вийшов з владивостока для участі у навчаннях. З російської сторони залучають крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников», корвети «Герой Російської Федерації Алдар Циденжапов» та «Досконалий». З боку Китаю буде задіяно по два ескадрені міноносці та сторожові кораблі, корабель комплексного постачання та дизельний підводний човен.

За даними міноборони росії, під час активної частини навчань також планується відпрацювання спільних протичовнових дій із практичним застосуванням зброї. Основною метою маневрів є зміцнення військово-морського співробітництва між країнами, а також "підтримання миру та стабільності в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні".

Крім того, відомо, що в 2023 році в Росії пройдуть навчання збройних сил країн Шанхайської організації співробітництва. Маневри, що отримали назву «Мирна місія», заплановані на серпень. У них крім росії та Китаю візьмуть участь Індія, Іран, Казахстан, Киргизія, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан.

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