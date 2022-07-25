Китай одобрил лекарство от ВИЧ для пациентов с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Китай в понедельник дал разрешение на использование таблеток Azvudine отечественной фирмы Genuine Biotech для лечения некоторых взрослых пациентов с COVID-19. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
Таблетки Azvudine, одобренные Китаем в июле прошлого года для лечения некоторых инфекций, вызванных вирусом ВИЧ-1, получили одобрение для лечения взрослых пациентов с «нормальным типом» COVID, говорится в заявлении Национального управления медицинской продукции.
COVID "нормального типа" - это термин, используемый Китай для обозначения коронавирусных инфекций, при которых имеются признаки пневмонии, но пациенты не достигли тяжелой стадии.
В последнем клиническом испытании у 40,4% пациентов, принимавших Azvudine, наблюдалось улучшение симптомов через семь дней после первого приема препарата по сравнению с 10,9% в контрольной группе, говорится в заявлении Genuine Biotech из провинции Хэнань, опубликованном ранее.
В феврале в Китае разрешили использовать пероральный препарат Паксловид у взрослых с COVID легкой и средней степени тяжести и высоким риском прогрессирования в тяжелое состояние.
В 2020 году Китай одобрил использование капсул Lianhuaqingwen для облегчения симптомов COVID, таких как лихорадка и кашель.
Другие китайские компании, разрабатывающие потенциальные пероральные препараты для лечения COVID, включают Shanghai Junshi Biosciences и Kintor Pharmaceutical.