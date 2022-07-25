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Китай схвалив ліки від ВІЛ для пацієнтів з COVID-19

Китай схвалив ліки від ВІЛ для пацієнтів з COVID-19

Київ • УНН

 • 192620 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Китай у понеділок дав дозвіл на використання таблеток Azvudine вітчизняної фірми Genuine Biotech для лікування деяких дорослих пацієнтів із COVID-19. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Таблетки Azvudine , схвалені Китаєм у липні минулого року для лікування деяких інфекцій, викликаних вірусом ВІЛ-1, отримали схвалення для лікування дорослих пацієнтів із «нормальним типом» COVID, йдеться у заяві Національного управління медичної продукції.

COVID "нормального типу" - це термін, який Китай використовує для позначення коронавірусних інфекцій, при яких є ознаки пневмонії, але пацієнти не досягли тяжкої стадії.

В останньому клінічному випробуванні у 40,4% пацієнтів, які приймали Azvudine, спостерігалося покращення симптомів через сім днів після першого прийому препарату порівняно з 10,9% у контрольній групі, йдеться у заяві Genuine Biotech з провінції Хенань, опублікованій раніше цього місяця.

У лютому в Китаї дозволили використовувати пероральний препарат Паксловід у дорослих з COVID легкого та середнього ступеня тяжкості та високим ризиком прогресування до тяжкого стану.

У 2020 році Китай схвалив використання капсул Lianhuaqingwen для полегшення симптомів COVID, таких як лихоманка і кашель.

Інші китайські компанії, які розробляють потенційні пероральні препарати для лікування COVID, включають Shanghai Junshi Biosciences та Kintor Pharmaceutical.

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