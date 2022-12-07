Китай рискует иметь миллион смертей от COVID во время "зимней волны"

Детали

После протестов против политики Си по борьбе с COVID-19 китайские официальные лица начали сносить систему контроля над пандемией, состоящую из локдаунов, массового тестирования, карантина и электронного отслеживания контактов.

В среду власти впервые объявили, что пациенты с коронавирусом, которые или не имеют симптомов, или имеют только легкие симптомы, могут быть на изоляции дома, а не в больницах или централизованных карантинных учреждениях, а в общественных местах во многих городах больше не будут проверять, есть ли отрицательный тест на COVID.

Снятие ограничений может спровоцировать беспрецедентную "зимнюю волну" COVID, которая быстро захлестнет систему здравоохранения Китая, согласно прогнозам Wigram Capital Advisors, макроэкономической консультативной группы, ориентированной на Азию, предоставлявшую модели правительствам во время пандемии.

Согласно сценарию, при котором руководство Китая продолжает сворачивать борьбу с COVID-19, как это было сделано в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу среди других городов в последние дни, ежедневная смертность может достигнуть 20 000 человек в середине марта. К концу марта, согласно прогнозу, необходимость в лечении инфицированных в отделениях интенсивной терапии достигнет пика, что в 10 раз превысит количество койкомест в них, а количество ежедневных госпитализаций достигнет 70 тысяч человек.

"Зимняя волна" будет усиливаться вероятностью празднования Китайского Нового года, "крупнейшего в мире ежегодного перемещения людей", что может стать событием "суперраспространения".

Прогнозы отмечают неспособность Пекина провести полные курсы вакцинации для десятков миллионов пожилых китайцев и решить проблему нехватки средств интенсивной терапии в стране почти через три года после появления первых случаев заболевания COVID в Ухане в Китае в конце 2019 года.

Там также привлекается внимание к отказу администрации Си от импорта технологии вакцины на основе матричной РНК.

Дополнение

Китай еще больше ослабил COVID-правила.