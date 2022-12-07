Китай ризикує мати мільйон смертей від COVID під час "зимової хвилі"

Деталі

Після протестів проти політики Сі щодо боротьби з COVID-19 китайські офіційні особи почали зносити систему контролю над пандемією, що складається з локдаунів, масового тестування, карантину та електронного відстеження контактів.

У середу влада вперше оголосила, що пацієнти з коронавірусом, які або не мають симптомів, або мають лише легкі симптоми, можуть бути на ізоляції вдома, а не в лікарнях чи централізованих карантинних установах, а в громадських місцях у багатьох містах більше не будуть перевіряти, чи є негативний тест на COVID.

Зняття обмежень може спровокувати безпрецедентну "зимову хвилю" COVID, яка швидко захлисне систему охорони здоров'я Китаю, згідно з прогнозами Wigram Capital Advisors, макроекономічної консультативної групи, орієнтованої на Азію, яка надавала моделі урядам під час пандемії.

Згідно зі сценарієм, за якого керівництво Китаю продовжує згортати боротьбу з COVID-19, як це було зроблено в Пекіні, Шанхаї та Гуанчжоу серед інших міст в останні дні, щоденна смертність може досягти 20 000 людей у середині березня. До кінця березня, згідно з прогнозом, необхідність у лікуванні інфікованих у відділеннях інтенсивної терапії досягне піку, що у 10 разів перевищить кількість ліжкомісць у них, а кількість щоденних госпіталізацій досягне 70 тисяч осіб.

"Зимова хвиля" посилюватиметься ймовірністю відзначення Китайського Нового року, "найбільшого у світі щорічного переміщення людей", що може стати подією "суперпоширення".

Прогнози наголошують на нездатності Пекіна провести повні курси вакцинації для десятків мільйонів літніх китайців і вирішити проблему нестачі засобів інтенсивної терапії в країні майже через три роки після появи перших випадків захворювання COVID в Ухані у Китаї наприкінці 2019 року.

Там також привертається увага до відмови адміністрації Сі від імпорту технології вакцини на основі матричної РНК.

Доповнення

Китай ще більше послабив COVID-правила.