Китай ще більше послабив COVID-правила

Гнів і розчарування з приводу жорсткої реакції Китаю на пандемію виплеснулися на вулиці минулих вихідних у вигляді широкомасштабних демонстрацій, які не бачилися десятиліттями.

Після заворушень по всьому Китаю низка міст почали послаблювати обмеження, наприклад, відмовлятися від щоденних вимог до масового тестування.

Водночас влада продовжує прагнути стримувати протести за допомогою посиленої охорони на вулицях, повної цензури в Інтернеті та посилення стеження за населенням.

Деталі

З п'ятниці південно-західний мегаполіс Ченду більше не вимагатиме негативного результату тесту для входу в громадські місця або поїздки в метро, ​​натомість знадобиться лише "зелений код здоров'я", який підтверджує, що особа не подорожувала до зони "високого ризику".

Багато інших міст із спалахами коронавірусу дозволяють відкривати ресторани, торгові центри і навіть школи, що є явним відступом від попередніх жорстких правил блокування.

У північно-західному місті Урумчі влада оголосила в п'ятницю, що супермаркети, готелі, ресторани та гірськолижні курорти поступово відкриватимуться. Місто з населенням більше чотирьох мільйонів людей пережило один із найтриваліших карантинів у Китаї: деякі райони були закриті на початку серпня.

Додамо

У четвер органи охорони здоров'я Пекіна закликали лікарні не відмовляти у лікуванні людям без негативного результату ПЛР-тесту, взятого протягом 48 годин.

У січні у вагітної жінки в місті Сіань стався викидень після того, як їй відмовили у госпіталізації через відсутність результату ПЛР-тесту.

У Китаї відбулася низка смертей після того, як лікування було відкладено через COVID-обмеження, у тому числі нещодавня смерть чотиримісячної дитини, яка застрягла в карантині зі своїм батьком.

Ці випадки стали об'єднуючим гаслом під час протестів.