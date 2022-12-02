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Китай еще больше ослабил COVID-правила

Китай еще больше ослабил COVID-правила

Киев • УНН

 • 1325438 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Города по всему Китаю в пятницу еще больше сняли COVID-ограничение, ослабив правила тестирования и карантина после общенациональных протестов, передает УНН со ссылкой на Синьхуа и AFP.

Гнев и разочарование по поводу жесткой реакции Китая на пандемию выплеснулись на улицы в минувшие выходные в виде широкомасштабных демонстраций, не видевшихся десятилетиями.

После беспорядков по всему Китаю ряд городов начал ослаблять ограничения, например, отказываться от ежедневных требований к массовому тестированию.

В то же время власти продолжают стремиться сдерживать протесты с помощью усиленной охраны на улицах, полной цензуры в Интернете и усиления слежки за населением.

Детали

С пятницы юго-западный мегаполис Чэнду больше не требует негативного результата теста для входа в общественные места или поездки в метро, ​​зато потребуется лишь "зеленый код здоровья", подтверждающий, что человек не путешествовал в зону "высокого риска".

Многие другие города со вспышками коронавируса позволяют открывать рестораны, торговые центры и даже школы, что является явным отступлением от предыдущих жестких правил блокировки.

В северо-западном городе Урумчи власти объявили в пятницу, что супермаркеты, гостиницы, рестораны и горнолыжные курорты будут постепенно открываться. Город с населением более четырех миллионов человек пережил один из самых продолжительных карантинов в Китае: некоторые районы были закрыты в начале августа.

Добавим

В четверг органы здравоохранения Пекина призвали больницы не отказывать в лечении людям без отрицательного результата ПЦР-теста, взятого в течение 48 часов.

В январе у беременной женщины в городе Сиань произошел выкидыш после того, как ей отказали в госпитализации из-за отсутствия результата ПЦР-теста.

В Китае произошел ряд смертей после того, как лечение было отложено из-за COVID-ограничений, в том числе недавняя смерть четырехмесячного ребенка, застрявшего в карантине со своим отцом.

Эти случаи стали объединяющим лозунгом во время протестов.

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