Китай еще больше ослабил COVID-правила
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Города по всему Китаю в пятницу еще больше сняли COVID-ограничение, ослабив правила тестирования и карантина после общенациональных протестов, передает УНН со ссылкой на Синьхуа и AFP.
Гнев и разочарование по поводу жесткой реакции Китая на пандемию выплеснулись на улицы в минувшие выходные в виде широкомасштабных демонстраций, не видевшихся десятилетиями.
После беспорядков по всему Китаю ряд городов начал ослаблять ограничения, например, отказываться от ежедневных требований к массовому тестированию.
В то же время власти продолжают стремиться сдерживать протесты с помощью усиленной охраны на улицах, полной цензуры в Интернете и усиления слежки за населением.
Детали
С пятницы юго-западный мегаполис Чэнду больше не требует негативного результата теста для входа в общественные места или поездки в метро, зато потребуется лишь "зеленый код здоровья", подтверждающий, что человек не путешествовал в зону "высокого риска".
Многие другие города со вспышками коронавируса позволяют открывать рестораны, торговые центры и даже школы, что является явным отступлением от предыдущих жестких правил блокировки.
В северо-западном городе Урумчи власти объявили в пятницу, что супермаркеты, гостиницы, рестораны и горнолыжные курорты будут постепенно открываться. Город с населением более четырех миллионов человек пережил один из самых продолжительных карантинов в Китае: некоторые районы были закрыты в начале августа.
Добавим
В четверг органы здравоохранения Пекина призвали больницы не отказывать в лечении людям без отрицательного результата ПЦР-теста, взятого в течение 48 часов.
В январе у беременной женщины в городе Сиань произошел выкидыш после того, как ей отказали в госпитализации из-за отсутствия результата ПЦР-теста.
В Китае произошел ряд смертей после того, как лечение было отложено из-за COVID-ограничений, в том числе недавняя смерть четырехмесячного ребенка, застрявшего в карантине со своим отцом.
Эти случаи стали объединяющим лозунгом во время протестов.