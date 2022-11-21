Китай сообщает о новых смертях от Covid на фоне роста количества заражений
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Китай сообщил о двух новых случаях смерти от Covid-19 в понедельник, оба пожилых жителя Пекина. В нескольких крупных городах по-прежнему действуют строгие ограничения на распространение вируса, несмотря на широко разрекламированное недавнее ослабление ограничений. Об этом УНН сообщает ссылаясь на AFP.
Детали
Китайские власти, последняя крупная экономика, отданная политике "нулевого Covid", продолжает вводить внезапные блокировки, массовые тестирования и длительные карантины в ответ на возникающие вспышки.
Несмотря на то, что в этом месяце центральное правительство объявило о самом значительном ослаблении мер на сегодняшний день, власти во многих областях соблюдают жесткие ограничения, поскольку количество новых случаев резко возросло.
По словам местных властей, в понедельник скончались 91-летняя женщина с историей инсульта и болезни Альцгеймера и 88-летний мужчина с историей рака, бронхита и инсульта.
В воскресенье Пекин объявил о первом летальном случае от Covid в Китае с мая: 87-летний мужчина, состояние которого ухудшилось после того, как он заразился бактериальной инфекцией.
Количество новых случаев в столице подскочило до 962 в понедельник с 621 днем раньше.
Около 600 районов города в настоящее время относятся к категории "высокого риска", что обычно требует от жителей изоляции на несколько дней в своих жилых единицах или переезда в государственные карантинные учреждения.
В некоторых районах школам было приказано перевести занятия в онлайн-режим, а офисным работникам было приказано работать из дома.
Жесткие ограничения были также введены в городах, включая южный промышленный центр Гуанчжоу, где за последнюю неделю были обнаружены десятки тысяч новых случаев, и северный Шицзячжуан, где власти приказали жителям шести районов пройти массовое тестирование.
Дополнение
По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, в понедельник было зарегистрировано около 27 000 новых случаев заболевания внутри страны.
Ранее в этом месяце правительство выпустило 20 правил для "оптимизации нулевого Covid", сокращения времени карантина для прибывающих из-за рубежа и упрощения системы оценки риска передачи, среди прочих изменений.
Затем несколько китайских городов отменили рутинные массовые тесты на Covid, что усилило надежду на возможное открытие страны.
Но азиатские рынки упали в понедельник, поскольку воскресная смерть от Covid вызвала опасения, что чиновники снова введут строгие, болезненные с экономической точки зрения ограничения.