Китай сообщает о новых смертях от Covid на фоне роста количества заражений

Детали

Китайские власти, последняя крупная экономика, отданная политике "нулевого Covid", продолжает вводить внезапные блокировки, массовые тестирования и длительные карантины в ответ на возникающие вспышки.

Несмотря на то, что в этом месяце центральное правительство объявило о самом значительном ослаблении мер на сегодняшний день, власти во многих областях соблюдают жесткие ограничения, поскольку количество новых случаев резко возросло.

По словам местных властей, в понедельник скончались 91-летняя женщина с историей инсульта и болезни Альцгеймера и 88-летний мужчина с историей рака, бронхита и инсульта.

В воскресенье Пекин объявил о первом летальном случае от Covid в Китае с мая: 87-летний мужчина, состояние которого ухудшилось после того, как он заразился бактериальной инфекцией.

Количество новых случаев в столице подскочило до 962 в понедельник с 621 днем ​​раньше.

Около 600 районов города в настоящее время относятся к категории "высокого риска", что обычно требует от жителей изоляции на несколько дней в своих жилых единицах или переезда в государственные карантинные учреждения.

В некоторых районах школам было приказано перевести занятия в онлайн-режим, а офисным работникам было приказано работать из дома.

Жесткие ограничения были также введены в городах, включая южный промышленный центр Гуанчжоу, где за последнюю неделю были обнаружены десятки тысяч новых случаев, и северный Шицзячжуан, где власти приказали жителям шести районов пройти массовое тестирование.

Дополнение

По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, в понедельник было зарегистрировано около 27 000 новых случаев заболевания внутри страны.

Ранее в этом месяце правительство выпустило 20 правил для "оптимизации нулевого Covid", сокращения времени карантина для прибывающих из-за рубежа и упрощения системы оценки риска передачи, среди прочих изменений.

Затем несколько китайских городов отменили рутинные массовые тесты на Covid, что усилило надежду на возможное открытие страны.

Но азиатские рынки упали в понедельник, поскольку воскресная смерть от Covid вызвала опасения, что чиновники снова введут строгие, болезненные с экономической точки зрения ограничения.