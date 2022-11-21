Китай сообщает о новых смертях от Covid на фоне роста количества заражений

ukru
19:57 • 39859 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:56 • 67785 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 94270 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 130973 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 133968 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 110855 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 104764 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 91246 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111121 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136403 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

14 марта, 13:57 • 95933 просмотра
Водителя, который протащил полицейского на двери авто в Киеве, взяли под стражу на два месяца

Водителя, который протащил полицейского на двери авто в Киеве, взяли под стражу на два месяца

14 марта, 14:54 • 27304 просмотра
Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

14 марта, 15:04 • 41421 просмотра
Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

14 марта, 15:36 • 36551 просмотра
Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

14 марта, 17:29 • 24426 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 230761 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 261223 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 198915 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 204233 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 239529 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:57 • 39859 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 96965 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 117482 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 119940 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 127382 просмотра
Актуальное
Китай сообщает о новых смертях от Covid на фоне роста количества заражений

Китай сообщает о новых смертях от Covid на фоне роста количества заражений

Киев • УНН

 • 700299 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Китай сообщил о двух новых случаях смерти от Covid-19 в понедельник, оба пожилых жителя Пекина. В нескольких крупных городах по-прежнему действуют строгие ограничения на распространение вируса, несмотря на широко разрекламированное недавнее ослабление ограничений. Об этом УНН сообщает ссылаясь на AFP.

Детали

Китайские власти, последняя крупная экономика, отданная политике "нулевого Covid", продолжает вводить внезапные блокировки, массовые тестирования и длительные карантины в ответ на возникающие вспышки.

Несмотря на то, что в этом месяце центральное правительство объявило о самом значительном ослаблении мер на сегодняшний день, власти во многих областях соблюдают жесткие ограничения, поскольку количество новых случаев резко возросло.

По словам местных властей, в понедельник скончались 91-летняя женщина с историей инсульта и болезни Альцгеймера и 88-летний мужчина с историей рака, бронхита и инсульта.

В воскресенье Пекин объявил о первом летальном случае от Covid в Китае с мая: 87-летний мужчина, состояние которого ухудшилось после того, как он заразился бактериальной инфекцией.

Количество новых случаев в столице подскочило до 962 в понедельник с 621 днем ​​раньше.

Около 600 районов города в настоящее время относятся к категории "высокого риска", что обычно требует от жителей изоляции на несколько дней в своих жилых единицах или переезда в государственные карантинные учреждения.

В некоторых районах школам было приказано перевести занятия в онлайн-режим, а офисным работникам было приказано работать из дома.

Жесткие ограничения были также введены в городах, включая южный промышленный центр Гуанчжоу, где за последнюю неделю были обнаружены десятки тысяч новых случаев, и северный Шицзячжуан, где власти приказали жителям шести районов пройти массовое тестирование.

Дополнение

По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, в понедельник было зарегистрировано около 27 000 новых случаев заболевания внутри страны.

Ранее в этом месяце правительство выпустило 20 правил для "оптимизации нулевого Covid", сокращения времени карантина для прибывающих из-за рубежа и упрощения системы оценки риска передачи, среди прочих изменений.

Затем несколько китайских городов отменили рутинные массовые тесты на Covid, что усилило надежду на возможное открытие страны.

Но азиатские рынки упали в понедельник, поскольку воскресная смерть от Covid вызвала опасения, что чиновники снова введут строгие, болезненные с экономической точки зрения ограничения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

COVID-19Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы