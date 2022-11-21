Китай повідомляє про нові смерті від Covid на тлі зростання кількості заражень

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Китайська влада, остання велика економіка, віддана політиці "нульового Covid", продовжує вводити раптові блокування, масові тестування і тривалі карантини у відповідь на спалахи, що виникають.

Незважаючи на те, що цього місяця центральний уряд оголосив про найзначніше послаблення заходів на сьогоднішній день, влада в багатьох областях дотримується жорстких обмежень, оскільки кількість нових випадків різко зросла.

За словами місцевої влади, у понеділок померли 91-річна жінка з історією інсульту та хвороби Альцгеймера та 88-річний чоловік з історією раку, бронхіту та інсульту.

У неділю Пекін оголосив про перший летальний випадок від Covid у Китаї з травня: 87-річний чоловік, стан якого погіршився після того, як він заразився бактеріальною інфекцією.

Кількість нових випадків у столиці підскочила до 962 у понеділок з 621 днем ​​раніше.

Близько 600 районів міста нині належать до категорії "високого ризику", що зазвичай вимагає від мешканців ізоляції на кілька днів у своїх житлових одиницях чи переїзду до державних карантинних установ.

У деяких районах школам було наказано перевести заняття до онлайн-режиму, а офісним працівникам було наказано працювати з дому.

Жорсткі обмеження були також введені в містах, включаючи південний промисловий центр Гуанчжоу, де за останній тиждень було виявлено десятки тисяч нових випадків, і північний Шицзячжуан, де влада наказала мешканцям шести районів пройти масове тестування.

Доповнення

За даними Національної комісії охорони здоров'я Китаю, у понеділок було зареєстровано близько 27 000 нових випадків захворювання всередині країни.

Раніше цього місяця уряд випустив 20 правил для "оптимізації нульового Covid", скорочення часу карантину для тих, хто прибуває з-за кордону та спрощення системи оцінки ризику передачі, серед інших змін.

Потім кілька китайських міст скасували рутинні масові тести на Covid, що посилило надії на можливе відкриття країни.

Але азіатські ринки впали в понеділок, оскільки недільна смерть від Covid викликала побоювання, що чиновники знову запровадять суворі, болючі з економічного погляду обмеження.