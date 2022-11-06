Китай сообщил о 6-месячном максимуме случаев COVID-19

Детали

Национальная комиссия здравоохранения заявила, что в субботу в Китае было зарегистрировано 4420 новых случаев заражения COVID-19, что является максимальным показателем с 6 мая по сравнению с 3659 случаями днем ​​ранее.

В южном городе Гуанчжоу продолжается рост инфекций: 66 новых случаев с симптомами и 1259 бессимптомных случаев по сравнению со 111 симптомными и 635 бессимптомными случаями днем ​​ранее, заявили власти города с населением почти 19 миллионов человек.

Столица Китая Пекин сообщил о 43 симптоматических и шести бессимптомных случаях по сравнению с 37 симптомными и пятью бессимптомными случаями накануне.

Хотя по мировым стандартам количество случаев чрезвычайно низкое, Китай почти три года после начала пандемии придерживается подхода с "нулевым уровнем COVID", который включает блокировку, карантин, частое тестирование и резкое сокращение поездок.

Добавим

Китайские акции резко выросли на прошлой неделе на фоне слухов о возможном ослаблении ограничений на COVID-19, а также на сообщениях СМИ, что в ближайшее время могут быть внесены некоторые коррективы в политику.

Однако многие аналитики заявили, что не ожидают значительного смягчения до окончания ежегодной парламентской сессии Китая в марте.