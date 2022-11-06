Китай повідомив про 6-місячний максимум випадків COVID-19

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Національна комісія охорони здоров'я заявила, що в суботу в Китаї було зареєстровано 4420 нових випадків зараження COVID-19, що є максимальним показником з 6 травня порівняно з 3659 випадками день раніше.

У південному місті Гуанчжоу триває зростання інфекцій: 66 нових випадків із симптомами та 1259 безсимптомних випадків порівняно зі 111 симптомними та 635 безсимптомними випадками день раніше, заявила влада міста з населенням майже 19 мільйонів осіб.

Столиця Китаю Пекін повідомив про 43 симптоматичні та шість безсимптомних випадків порівняно з 37 симптомними та п'ятьма безсимптомними випадками напередодні.

Хоча за світовими стандартами кількість випадків є надзвичайно низькою, Китай майже три роки після початку пандемії дотримується підходу з "нульовим рівнем COVID", який включає блокування, карантин, часте тестування та різке скорочення поїздок.

Додамо

Китайські акції різко зросли минулого тижня на тлі чуток про можливе послаблення обмежень на COVID-19, а також на повідомленнях ЗМІ, що найближчим часом можуть бути внесені деякі корективи до політики.

Проте багато аналітиків заявили, що не очікують значного пом'якшення до закінчення щорічної парламентської сесії Китаю в березні.