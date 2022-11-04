Китай незабаром внесе істотні зміни щодо політики COVID-19 - ЗМІ

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Колишній головний епідеміолог Китайського центру з контролю та профілактики захворювань Цзен Гуан сказав, що умови для відкриття Китаю "накопичуються", посилаючись на нові вакцини та прогрес, досягнутий країною в галузі противірусних препаратів та дослідницької роботи.

На запитання, чи відкриється Китай після щорічного засідання парламенту, яке традиційно проходить на початку березня, він сказав, що в найближчі п'ять-шість місяців буде введено багато нових політик, не уточнюючи, які саме.

Доповнення

У той час як більшість світу значною мірою покінчила з вірусними обмеженнями, Китай рішуче дотримується підходу нульової толерантності, який реагує навіть на поодинокі випадки блокуванням та масовим тестуванням. Ці заходи вразили економіку і дедалі більше розчаровують громадськість.

Китай повідомив про 3871 новий локальний випадок передачі в четвер, що є найвищим показником з початку травня.