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Китай вскоре внесет существенные изменения в политику COVID-19 - СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Существенные изменения в политике Китая относительно "нулевого COVID" должны произойти в ближайшее время, заявил бывший главный эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний на конференции в пятницу, согласно записи заседания, прослушанной Reuters, передает УНН.

Детали

Бывший главный эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Цзэн Гуан сказал, что условия для открытия Китая "накапливаются", ссылаясь на новые вакцины и прогресс, достигнутый страной в области противовирусных препаратов и исследовательской работы.

На вопросы, откроется ли Китай после ежегодного заседания парламента, традиционно проходящего в начале марта, он сказал, что в ближайшие пять-шесть месяцев будет введено много новых политик, не уточняя, какие именно.

Дополнение

В то время как большинство мира в значительной степени покончило с вирусными ограничениями, Китай решительно придерживается подхода к нулевой толерантности, который реагирует даже на единичные случаи блокировкой и массовым тестированием. Эти меры поразили экономику и все больше разочаровывают общественность.

Китай сообщил о 3871 новом локальном случае передачи в четверг, что является самым высоким показателем с начала мая.

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