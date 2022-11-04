Китай вскоре внесет существенные изменения в политику COVID-19 - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Существенные изменения в политике Китая относительно "нулевого COVID" должны произойти в ближайшее время, заявил бывший главный эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний на конференции в пятницу, согласно записи заседания, прослушанной Reuters, передает УНН.
Детали
Бывший главный эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Цзэн Гуан сказал, что условия для открытия Китая "накапливаются", ссылаясь на новые вакцины и прогресс, достигнутый страной в области противовирусных препаратов и исследовательской работы.
На вопросы, откроется ли Китай после ежегодного заседания парламента, традиционно проходящего в начале марта, он сказал, что в ближайшие пять-шесть месяцев будет введено много новых политик, не уточняя, какие именно.
Дополнение
В то время как большинство мира в значительной степени покончило с вирусными ограничениями, Китай решительно придерживается подхода к нулевой толерантности, который реагирует даже на единичные случаи блокировкой и массовым тестированием. Эти меры поразили экономику и все больше разочаровывают общественность.
Китай сообщил о 3871 новом локальном случае передачи в четверг, что является самым высоким показателем с начала мая.