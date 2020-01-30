Китай угрожает наказать чиновников, которые будут плохо бороться с коронавирусом

Так, сообщается, что Центральная комиссия по проверке дисциплины (CCDI) заявила, что любой чиновник, кто не выполняет эффективно указания Президента Си Цзиньпина в борьбе с вирусом, будет наказан.

CCDI также заявила, что накажет тех, кто нарушает свои обязанности и неправильно использует средства и материалы, выделенные на борьбу с вирусом.

Как сообщалось в УНН, в Китае за последние сутки умерли 38 человек, инфицированных коронавирусом 2019-nCoV. Таким образом, общее колличество погибших от вируса достигло 170 человек.