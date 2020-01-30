Китай угрожает наказать чиновников, которые будут плохо бороться с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Китайская антикоррупционная служба заявила в четверг, что сурово накажет чиновников, которые ослабят свою работу по борьбе с новым смертельным коронавирусом, который распространяется по всей стране, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Так, сообщается, что Центральная комиссия по проверке дисциплины (CCDI) заявила, что любой чиновник, кто не выполняет эффективно указания Президента Си Цзиньпина в борьбе с вирусом, будет наказан.
CCDI также заявила, что накажет тех, кто нарушает свои обязанности и неправильно использует средства и материалы, выделенные на борьбу с вирусом.
Как сообщалось в УНН, в Китае за последние сутки умерли 38 человек, инфицированных коронавирусом 2019-nCoV. Таким образом, общее колличество погибших от вируса достигло 170 человек.