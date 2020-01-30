Китай погрожує покарати чиновників, які будуть погано боротися з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Китайська антикорупційна служба заявила в четвер, що суворо покарає чиновників, які послаблять свою роботу по боротьбі з новим смертельним коронавірусом, що поширюється по всій країні, передає УНН із посиланням на Reuters.
Так, повідомляється, що Центральна комісія з перевірки дисципліни (CCDI) заявила, що будь-який чиновник, хто не виконує ефективно вказівки Президента Сі Цзіньпіна у боротьбі з вірусом, буде покараний.
CCDI також заявила, що покарає тих, хто порушує свої обов'язки і неправильно використовує кошти і матеріали, виділені на боротьбу з вірусом.
Як повідомлялося в УНН, у Китаї за останню добу померли 38 осіб, інфікованих коронавірусів 2019-nCoV. Таким чином, загальна кількість загиблих від вірусу досягла 170 осіб.