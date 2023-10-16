Китай обсудил с рф конфликт между Израилем и ХАМАС: призвал к прекращению огня и выдвинул предложение по посредничеству
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Министр иностранных дел Китая Ван И в понедельник призвал к прекращению огня, чтобы остановить кровопролитие в Израиле, предположив на встрече со своим российским коллегой сергеем лавровым, что крупные мировые державы должны работать, чтобы избежать гуманитарной катастрофы, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Глава мид рф сергей лавров обсудил конфликт между Израилем и ХАМАС с министром иностранных дел Китая Ван И в Пекине перед визитом российского диктатора владимира путина в Китай.
"Совет Безопасности ООН должен принять меры, а крупные державы должны сыграть активную роль", - сказал Ван лаврову, согласно китайской стенограмме со встречи.
"Необходимо установить прекращение огня, вернуть обе стороны за стол переговоров и создать канал чрезвычайной гуманитарной помощи для предотвращения дальнейшей гуманитарной катастрофы", - отметил Ван.
россия и Китай, постоянные члены Совета Безопасности ООН, заявили, как сообщается, что фундаментальной проблемой, которая является основой конфликта, является отсутствие справедливости для палестинцев.
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру международных и региональных вопросов, в том числе по резко обострившейся ситуации на Ближнем Востоке", - сообщили в мид россии о встрече с Ван И.
Во время двусторонних переговоров лавров и Ван И, как указано, также обсудили войну в Украине и усилия по ее разрешению "политическими и дипломатическими методами", сообщили в министерстве.
"Китай ценит высокое уважение президента путина к и поддержку строительства инициативы "Один пояс, один путь" и приветствует продолжающееся активное участие российской стороны", - сказал Ван.
Напомним
Спецпредставитель Китая по вопросам Ближнего Востока посетит регион.