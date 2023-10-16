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Китай обсудил с рф конфликт между Израилем и ХАМАС: призвал к прекращению огня и выдвинул предложение по посредничеству

Киев • УНН

 • 359105 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Министр иностранных дел Китая Ван И в понедельник призвал к прекращению огня, чтобы остановить кровопролитие в Израиле, предположив на встрече со своим российским коллегой сергеем лавровым, что крупные мировые державы должны работать, чтобы избежать гуманитарной катастрофы, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Китай обсудил с рф конфликт между Израилем и ХАМАС: призвал к прекращению огня и выдвинул предложение по посредничеству

Детали

Глава мид рф сергей лавров обсудил конфликт между Израилем и ХАМАС с министром иностранных дел Китая Ван И в Пекине перед визитом российского диктатора владимира путина в Китай.

"Совет Безопасности ООН должен принять меры, а крупные державы должны сыграть активную роль", - сказал Ван лаврову, согласно китайской стенограмме со встречи.

"Необходимо установить прекращение огня, вернуть обе стороны за стол переговоров и создать канал чрезвычайной гуманитарной помощи для предотвращения дальнейшей гуманитарной катастрофы", - отметил Ван.

россия и Китай, постоянные члены Совета Безопасности ООН, заявили, как сообщается, что фундаментальной проблемой, которая является основой конфликта, является отсутствие справедливости для палестинцев.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру международных и региональных вопросов, в том числе по резко обострившейся ситуации на Ближнем Востоке", - сообщили в мид россии о встрече с Ван И.

Во время двусторонних переговоров лавров и Ван И, как указано, также обсудили войну в Украине и усилия по ее разрешению "политическими и дипломатическими методами", сообщили в министерстве.

"Китай ценит высокое уважение президента путина к и поддержку строительства инициативы "Один пояс, один путь" и приветствует продолжающееся активное участие российской стороны", - сказал Ван.

Напомним

Спецпредставитель Китая по вопросам Ближнего Востока посетит регион.

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