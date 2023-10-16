Китай обговорив з рф конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС: закликав до припинення вогню та висунув пропозицію про посередництво
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї в понеділок закликав до припинення вогню, щоб зупинити кровопролиття в Ізраїлі, припустивши на зустрічі зі своїм російським колегою сергієм лавровим, що великі світові держави повинні працювати, щоб уникнути гуманітарної катастрофи, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Голова мзс рф сергій лавров обговорив конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС із міністром закордонних справ Китаю Ван Ї у Пекіні перед візитом російського диктатора володимира путіна до Китаю.
"Рада Безпеки ООН має вжити заходів, а великі держави мають відіграти активну роль", - сказав Ван лаврову, згідно з китайською стенограмою із зустрічі.
"Необхідно встановити припинення вогню, повернути обидві сторони за стіл переговорів та створити канал надзвичайної гуманітарної допомоги для запобігання подальшій гуманітарній катастрофі", - зазначив Ван.
росія та Китай, постійні члени Ради Безпеки ООН, заявили, як повідомляється, що фундаментальною проблемою, яка є основою конфлікту, є відсутність справедливості для палестинців.
"Відбувся ґрунтовний обмін думками щодо широкого спектру міжнародних і регіональних питань, у тому числі щодо ситуації, що різко загострилася на Близькому Сході", - повідомили в мзс росії про зустріч з Ван Ї.
Під час двосторонніх переговорів лавров та Ван Ї, як вказано, також обговорили війну в Україні та зусилля щодо її вирішення "політичними та дипломатичними методами", повідомили в міністерстві.
"Китай цінує високу повагу президента путіна до і підтримку будівництва ініціативи "Один пояс, один шлях" і вітає активну участь російської сторони, що триває", - сказав Ван.
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Спецпредставник Китаю з питань Близького Сходу відвідає регіон.