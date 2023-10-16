Спецпредставник Китаю з питань Близького Сходу відвідає регіон
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Спеціальний посланець Китаю з питань Близького Сходу Чжай Цзюнь відвідає регіон, повідомило в неділю китайське видання CGTN, пише УНН.
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"Спеціальний посланець Китаю з питань Близького Сходу Чжай Цзюнь відвідає регіон наступного тижня (що починається 16 жовтня - ред.) і докладе позитивних зусиль для охолодження ситуації та сприяння мирним переговорам між Палестиною та Ізраїлем", - сказано у повідомленні.
Як зазначається, Чжай підтвердив свій візит в інтерв'ю в неділю. В інтерв’ю він зазначив, що корінною причиною палестино-ізраїльського конфлікту є нездатність досягти «рішення про дві держави», яке б реалізувало давні державні прагнення палестинців. За словами Чжая, Китай підтримував зв'язок і координував дії з усіма відповідними сторонами з початку останнього витка палестино-ізраїльського конфлікту.
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