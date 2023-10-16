Спецпредставитель Китая по вопросам Ближнего Востока посетит регион

Детали

"Специальный посланник Китая по вопросам Ближнего Востока Чжай Цзюнь посетит регион на следующей неделе (начинающейся 16 октября - ред.) и приложит положительные усилия для охлаждения ситуации и содействия мирным переговорам между Палестиной и Израилем", - сказано в сообщении.

Как отмечается, Чжай подтвердил свой визит в интервью в воскресенье. В интервью он отметил, что коренной причиной палестино-израильского конфликта является неспособность достичь «решения о двух государствах», которое бы реализовало давние государственные стремления палестинцев. По словам Чжая, Китай поддерживал связь и координировал действия со всеми соответствующими сторонами с начала последнего витка палестино-израильского конфликта.

Ранее

Госсекретарь США Блинкен призвал Китай повлиять на Ближний Восток, чтобы другие государства не нападали на Израиль.