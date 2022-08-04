Китай направил 22 истребителя в зону ПВО Тайваня. В Тайбэе заявили, что перехватили 4 беспилотника

Детали

Министерство национальной обороны заявило, что для отслеживания самолетов были развернуты «зенитно-ракетные комплексы», и было передано предупреждение по радио.

Министерство обороны Тайваня сообщило, что неизвестные объекты вероятно, беспилотники, пролетели в среду вечером над территорией его островов Цзиньмэнь, и выпустили осветительные ракеты, чтобы отогнать их.

Китайские беспилотники пролетели парами и дважды пересекли район Цзиньмэнь.

«Мы сразу выпустили сигнальные ракеты, чтобы предупредить и отогнать их. После этого они вернулись. Они вошли в нашу запретную зону, поэтому мы их разогнали», — говорится в сообщении минобороны.

Ведомство считает, что беспилотники предназначались для сбора разведывательных данных о развертывании сил безопасности Тайваня на его отдаленных островах.

Дополнение

Меридианная линия – это неофициальная граница, которая проходит посреди Тайванского пролива, разделяющего Тайвань и Китай.

Военные самолеты редко пересекают ее.

За последние два года Пекин активизировал военные вторжения в опознавательную зону противовоздушной обороны Тайваня.

ПВО — это не то же, что территориальное воздушное пространство Тайваня, но включает в себя гораздо большую территорию, которая пересекается с частью идентификационной зоны ПВО Китая и даже включает часть материка.

Но количество вторжений за меридианную линию значительно увеличилось после того, как Пекин объявил о масштабных военных учениях в знак протеста против визита на этой недели на территорию острова спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Из 49 вторжений, о которых Тайвань сообщил в среду и четверг, в 44 участвовали китайские самолеты, пересекавшие линию.

До недавнего времени вторжения в ПВО Тайваня также были относительно редки.

Но это начало меняться около двух лет назад, когда Пекин усилил военное давление на Тайвань, которое он считает своей территорией и поклялся захватить ее.

В прошлом году Тайвань зарегистрировал 969 вторжений китайских военных самолетов в свою ПВО, что более чем вдвое превышает примерно 380 случаев в 2020 году.

Самое большее количество самолетов, отправленных Китаем за один день, составляло 56 4 октября 2021 года.