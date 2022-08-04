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Китай направил 22 истребителя в зону ПВО Тайваня. В Тайбэе заявили, что перехватили 4 беспилотника

Китай направил 22 истребителя в зону ПВО Тайваня. В Тайбэе заявили, что перехватили 4 беспилотника

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 августа. УНН. В четверг Китай направил 22 истребителя к «меридианной линии», проходящей вниз по Тайванскому проливу. Тайбэй также выпустил осветительные ракеты, чтобы перехватить четыре беспилотника. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Министерство национальной обороны заявило, что для отслеживания самолетов были развернуты «зенитно-ракетные комплексы», и было передано предупреждение по радио.

Министерство обороны Тайваня сообщило, что неизвестные объекты вероятно, беспилотники, пролетели в среду вечером над территорией его островов Цзиньмэнь, и выпустили осветительные ракеты, чтобы отогнать их.

Китайские беспилотники пролетели парами и дважды пересекли район Цзиньмэнь.

«Мы сразу выпустили сигнальные ракеты, чтобы предупредить и отогнать их. После этого они вернулись. Они вошли в нашу запретную зону, поэтому мы их разогнали», — говорится в сообщении минобороны.

Ведомство считает, что беспилотники предназначались для сбора разведывательных данных о развертывании сил безопасности Тайваня на его отдаленных островах.

Дополнение

Меридианная линия – это неофициальная граница, которая проходит посреди Тайванского пролива, разделяющего Тайвань и Китай.

Военные самолеты редко пересекают ее.

За последние два года Пекин активизировал военные вторжения в опознавательную зону противовоздушной обороны Тайваня.

ПВО — это не то же, что территориальное воздушное пространство Тайваня, но включает в себя гораздо большую территорию, которая пересекается с частью идентификационной зоны ПВО Китая и даже включает часть материка. 

Но количество вторжений за меридианную линию значительно увеличилось после того, как Пекин объявил о масштабных военных учениях в знак протеста против визита на этой недели на территорию острова спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Из 49 вторжений, о которых Тайвань сообщил в среду и четверг, в 44 участвовали китайские самолеты, пересекавшие линию.
До недавнего времени вторжения в ПВО Тайваня также были относительно редки.

Но это начало меняться около двух лет назад, когда Пекин усилил военное давление на Тайвань, которое он считает своей территорией и поклялся захватить ее.

В прошлом году Тайвань зарегистрировал 969 вторжений китайских военных самолетов в свою ПВО, что более чем вдвое превышает примерно 380 случаев в 2020 году.

Самое большее количество самолетов, отправленных Китаем за один день, составляло 56 4 октября 2021 года.

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