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Китай направив 22 винищувачі в зону ППО Тайваню. В Тайбеї заявили, що перехопили 4 безпілотники

Китай направив 22 винищувачі в зону ППО Тайваню. В Тайбеї заявили, що перехопили 4 безпілотники

Київ • УНН

 • 198728 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. У четвер Китай направив 22 винищувачі до «меридіанної лінії», що проходить вниз Тайванською протокою. Тайбей також випустив освітлювальні ракети, щоб перехопити чотири безпілотники. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Міністерство національної оборони заявило, що для відстеження літаків було розгорнуто «зенітно-ракетні комплекси», і було передано попередження по радіо.

Міністерство оборони Тайваню повідомило, що невідомі об'єкти ймовірно, безпілотники, пролетіли в середу ввечері над територією його островів Цзіньмень, і випустили освітлювальні ракети, щоб відігнати їх.

Китайські безпілотники пролетіли парами і двічі перетнули район Цзіньмень.

«Ми одразу випустили сигнальні ракети, щоб попередити та відігнати їх. Після цього вони повернулися. Вони увійшли до нашої забороненої зони, тому ми їх розігнали», — йдеться в повідомленні міноборони.

Відомство вважає, що безпілотники призначалися для збору розвідувальних даних про розгортання сил безпеки Тайваню на його віддалених островах.

Доповнення

Меридіанна лінія - це неофіційний кордон, який проходить посередині Тайванської протоки, що розділяє Тайвань і Китай.

Військові літаки рідко перетинають його.

За останні два роки Пекін активізував військові вторгнення до розпізнавальної зони протиповітряної оборони Тайваню.

ППО — це не те саме, що територіальний повітряний простір Тайваню, але включає набагато більшу територію, яка перетинається з частиною ідентифікаційної зони ППО Китаю і навіть включає частину материка. 

Але кількість вторгнень за меридіанну лінію значно збільшилася після того, як Пекін оголосив про масштабні військові навчання на знак протесту проти візиту цього тижня на територію острова спікера Палати представників США Ненсі Пелосі.

З 49 вторгнень, про які Тайвань повідомив у середу і четвер, у 44 брали участь китайські літаки, які перетинали лінію.
Донедавна вторгнення до ППО Тайваню також були відносно рідкісні.

Але це почало змінюватися близько двох років тому, коли Пекін посилив військовий тиск на Тайвань, який він вважає своєю територією і поклявся захопити її.

Минулого року Тайвань зареєстрував 969 вторгнень китайських військових літаків у свою ППО, що більш ніж удвічі перевищує приблизно 380 випадків у 2020 році.

Найбільша кількість літаків, відправлених Китаєм за один день, становила 56 4 жовтня 2021 року.

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