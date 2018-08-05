Китай накрыла невероятная жара

В воскресенье в большинстве районов к югу от реки Янцзы, в провинциях Ляонин, Хэбэй, Шаньдун, Шэньси, Сычуань, Гуандун и Синьцзян-Уйгурском автономном районе столбик термометра поднимется до отметки 35-36 градусов Цельсия, сообщили в Национальном метеорологическом центре.



В некоторых районах температура воздуха достигнет 39 градусов Цельсия.



Метеоцентр рекомендовал жителям указанных районов сократить время пребывания на открытом воздухе, а также принять меры по защите от теплового удара.



Напомним, температура в португальском Лиссабоне побила 37-летний рекорд и достигла вчера 44 градусов тепла.