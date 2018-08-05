Китай накрила неймовірна спека

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Аномально спекотна погода встановилася в багатьох районах Китаю, в зв'язку з чим, метеослужба країни в неділю оголосила "жовтий" рівень тривоги. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

У неділю в більшості районів на південь від річки Янцзи, в провінціях Ляонін, Хебей, Шаньдун, Шеньсі, Сичуань, Гуандун і Синьцзян-Уйгурському автономному районі стовпчик термометра підніметься до позначки 35-36 градусів Цельсія, повідомили в Національному метеорологічному центрі.

У деяких районах температура повітря досягне 39 градусів Цельсія.

Метеоцентр рекомендував жителям зазначених районів скоротити час перебування на відкритому повітрі, а також вжити заходів щодо захисту від теплового удару.

Нагадаємо, температура в португальському Лісабоні побила 37-річний рекорд і досягла вчора 44 градусів тепла.

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