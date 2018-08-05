Китай накрила неймовірна спека

У неділю в більшості районів на південь від річки Янцзи, в провінціях Ляонін, Хебей, Шаньдун, Шеньсі, Сичуань, Гуандун і Синьцзян-Уйгурському автономному районі стовпчик термометра підніметься до позначки 35-36 градусів Цельсія, повідомили в Національному метеорологічному центрі.



У деяких районах температура повітря досягне 39 градусів Цельсія.



Метеоцентр рекомендував жителям зазначених районів скоротити час перебування на відкритому повітрі, а також вжити заходів щодо захисту від теплового удару.



Нагадаємо, температура в португальському Лісабоні побила 37-річний рекорд і досягла вчора 44 градусів тепла.