Китай накрила неймовірна спека
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Аномально спекотна погода встановилася в багатьох районах Китаю, в зв'язку з чим, метеослужба країни в неділю оголосила "жовтий" рівень тривоги. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
У неділю в більшості районів на південь від річки Янцзи, в провінціях Ляонін, Хебей, Шаньдун, Шеньсі, Сичуань, Гуандун і Синьцзян-Уйгурському автономному районі стовпчик термометра підніметься до позначки 35-36 градусів Цельсія, повідомили в Національному метеорологічному центрі.
У деяких районах температура повітря досягне 39 градусів Цельсія.
Метеоцентр рекомендував жителям зазначених районів скоротити час перебування на відкритому повітрі, а також вжити заходів щодо захисту від теплового удару.
Нагадаємо, температура в португальському Лісабоні побила 37-річний рекорд і досягла вчора 44 градусів тепла.