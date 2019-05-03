Китай хочет быть участником ядерной сделки с участием США и России - Трамп
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Президент Дональд Трамп заявил, что Китай хотел бы стать участником ядерного соглашения с участием США и России. С таким заявление он выступил во время встречи в Белом доме в пятницу с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини, информирует УНН.
“Мы обсуждали возможность заключения трехстороннего договора. Я уже говорил на эту тему с Китаем, они очень хотят быть участниками (ядерного) соглашения. Мы обсуждали это в ходе торговых переговоров, они заинтересовались этим даже больше, чем торговлей”, — сообщил Трамп.
“Думаю, что мы начнем (переговоры) в скором времени с Россией. Китай может присоединиться к ним в процессе. Мы будем обсуждать нераспространение, заключение ядерной сделки”, — подчеркнул американский лидер.
“Я думаю, что это будет всеобъемлющее соглашение”, — отметил он.
Как ранее отмечал УНН, Трамп сообщил результаты беседы с Путиным о ситуации в Венесуэле.