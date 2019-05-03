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Китай хоче бути учасником ядерної угоди за участю США і Росії - Трамп

Китай хоче бути учасником ядерної угоди за участю США і Росії - Трамп

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Президент Дональд Трамп заявив, що Китай хотів би стати учасником ядерної угоди за участю США і Росії. З такою заявою він виступив під час зустрічі в Білому домі в п’ятницю з прем’єр-міністром Словаччини Петером Пеллегріні, інформує УНН.

“Ми обговорювали можливість укладення тристороннього договору. Я вже говорив на цю тему з Китаєм, вони дуже хочуть бути учасниками (ядерної) угоди. Ми обговорювали це в ході торгових переговорів, вони зацікавилися цим навіть більше, ніж торгівлею”, — повідомив Трамп.

“Думаю, що ми почнемо (переговори) незабаром з Росією. Китай може приєднатися до них в процесі. Ми будемо обговорювати нерозповсюдження, укладення ядерної угоди”, — підкреслив американський лідер.

“Я думаю, що це буде всеосяжна угода”, — зазначив він.

Як раніше зазначав УНН, Трамп повідомив результати бесіди з Путіним щодо ситуації в Венесуелі.

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