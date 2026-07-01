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Китайская компания BYD близка к приобретению автомобильного завода в Европе

Киев • УНН

 • 1042 просмотра

Китайский производитель электромобилей BYD планирует приобрести действующий завод в Европе, рассматривая Испанию и Францию. Продажи компании в регионе выросли на 270% в прошлом году.

Китайская компания BYD близка к приобретению автомобильного завода в Европе

Китайская компания BYD, крупнейший в мире производитель электромобилей, близка к принятию решения о приобретении уже существующего автомобильного завода в Европе, чтобы ускорить свое расширение в регионе. Об этом в среду заявил старший советник компании. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"Решение необходимо принять уже в ближайшее время", — сказал специальный советник BYD по вопросам Европы Альфредо Альтавилла на конференции Reuters Automotive Europe во Франкфурте, имея в виду предложенные правила ЕС "Made in Europe", призванные стимулировать местное производство.

По словам Альтавиллы, Испания и Франция являются основными кандидатами для так называемых brownfield-инвестиций, которые предусматривают приобретение уже действующего завода у традиционного автопроизводителя. Ожидается, что решение будет принято в ближайшее время.

"На этой неделе две наши команды изучают возможности в различных юрисдикциях, так что мы уже близки к решению", — отметил он, поставив под сомнение конкурентоспособность немецких производственных площадок, которые также сталкиваются с проблемой недозагрузки мощностей.

Его комментарии прозвучали на фоне того, как традиционные автопроизводители ищут способы преодолеть проблему избыточных производственных мощностей, одновременно вкладывая значительные средства в разработку новых моделей и таких технологий, как аккумуляторы и программное обеспечение.

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Stellantis владеет контрольными пакетами акций в совместных предприятиях с китайскими компаниями Dongfeng и Leapmotor, что является частью стратегии по увеличению производства на заводах в Испании и Франции.

Дополнение

В прошлом году продажи BYD в Европе выросли на 270% — почти до 188 тысяч автомобилей. За первые пять месяцев этого года они более чем удвоились и превысили 100 тысяч машин.

Приобретение уже существующего предприятия позволит BYD открыть вторую сборочную площадку в Европе после Венгрии, где производство должно начаться в четвертом квартале. Это подчеркивает стремление китайских автопроизводителей укрепить свои позиции на европейском рынке.

"Бороться с этой лавиной — абсолютно бесполезное дело", — заявил Альтавилла, добавив, что планы Volkswagen по дальнейшему сокращению расходов стали "первым настоящим сигналом тревоги" для европейского автопрома.

По информации Reuters, из-за пошлин, роста затрат и все более жесткой конкуренции со стороны китайских производителей Volkswagen рассматривает крупнейшую реструктуризацию в своей истории, которая может предусматривать сокращение 100 тысяч рабочих мест и закрытие четырех заводов в Германии.

Альтавилла также раскритиковал предположения, что китайские производители, выходя на европейский рынок, согласятся на роль миноритарных партнеров в совместных предприятиях, одновременно передавая свои самые современные технологии.

"Это не сосуществование. Это жестокое насилие", — заявил он.

Мировые продажи электромобилей достигли 1,8 млн единиц в мае, Европа стремительно лидирует16.06.26, 17:37 • 4349 просмотров

Ольга Розгон

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