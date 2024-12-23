Китай заявил, что предоставил информацию и документы для расследования по кабелям Балтийского моря - СМИ

Китай предоставил информацию и документы для совместного расследования двух оборванных подводных кабелей Балтийского моря и пригласил Германию, Швецию, Финляндию и Данию принять участие в расследовании и завершить его. Об этом заявило министерство иностранных дел Китая, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин сделала это заявление на пресс-конференции, когда его спросили о сообщении Financial Times о том, что Швеция раскритиковала Китай за отказ предоставить полный доступ, несмотря на открытое расследование, и за то, что она не позволила своему государственному прокурору подняться на борт подозреваемого судна Yi Peng 3.

Китайский сухогруз снова движется после более чем месячного простоя в датских водах, сообщила шведская береговая охрана в субботу. На прошлой неделе Китай разрешил представителям Германии, Швеции, Финляндии и Дании подняться на борт судна для расследования.

"В целях сотрудничества со следствием Yi Peng 3 был приостановлен на длительный период времени, и в целях защиты физического и психического здоровья экипажа компания-судовладелец решила возобновить его рейс после всесторонней оценки и консультаций с заинтересованными сторонами", — сказала Мао.

Она добавила, что Китай заранее уведомил все соответствующие страны и готов поддерживать связь и сотрудничество.

Yi Peng 3 попал под следствие после того, как в ноябре произошел разрыв двух оптоволоконных кабелей — один соединял Финляндию и Германию, а другой — Швецию и Литву, — что вызвало подозрения в саботаже и опасения по поводу безопасности критической инфраструктуры.