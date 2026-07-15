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Китай задержал американского исследователя ядерных испытаний по обвинению в шпионаже

Киев • УНН

 • 1366 просмотра

54-летний Чэнь Юлинь был арестован в ноябре 2024 года во время поездки в Пекин. Правительство США, по сообщениям, подозревает связь с ядерными испытаниями Китая.

Китай задержал американского исследователя ядерных испытаний по обвинению в шпионаже

Китай задержал американского сейсмолога, который почти два года отслеживал ядерные испытания, по обвинению в шпионаже, сообщает его семья, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

54-летний Чэнь Юлинь был арестован в ноябре 2024 года во время поездки в Пекин к родственникам, сообщает правозащитная организация Global Reach. Семья решила выступить с заявлением после того, как не увидела никаких признаков освобождения Чэня Пекином.

Его жена, Жун Юфан, также сейсмолог, заявила, что Чэнь тесно сотрудничал с китайскими коллегами, и эти обвинения "неверны и противоречат публичному и совместному характеру его работы".

Его опубликованные работы посвящены Северной Корее, близкому другу Китая, который давно находится под санкциями за свою программу ядерного оружия и подземные испытания.

Непонятно, касалась ли работа Чэня ядерной программы Пекина и каким образом. Американская разведка предполагает, что Китай разрабатывает новый арсенал и проводил секретные испытания, что Пекин отрицает.

На ежедневном брифинге для прессы во вторник, отвечая на вопрос о деле, Министерство иностранных дел Китая заявило, что судебные органы рассматривают дела в соответствии с законом.

"Такого понятия, как незаконное задержание, не существует", - заявил представитель министерства Линь Цзянь. В Китае обвинительный приговор за шпионаж может привести к пожизненному заключению или смертной казни.

В настоящее время Чэнь является единственным гражданином США, признанным "незаконно задержанным", пишет издание.

Чэнь, родившийся в Китае, получил американское гражданство в 2011 году. Он проживает в Бостоне, штат Массачусетс.

В Global Reach, американской некоммерческой организации, которая сотрудничает с семьей Чэня по его делу, как отмечает CNN, указали, что президент США Дональд Трамп поднял вопрос о задержании Чэня и попросил о его освобождении во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине в мае.

По данным Global Reach, "в правительстве США существуют подозрения, что арест Чэня был спровоцирован проведением Китаем ядерных испытаний, что является нарушением Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний".

Сенатор США Эдвард Марки, демократ от штата Массачусетс, заявил, что "обращение Пекина с Чэнем подорвало [его] партнерство [с США] и может отпугнуть других ученых от взаимодействия со своими коллегами в Китае". "Я надеюсь, что повышенное внимание к его несправедливому задержанию заставит китайское правительство поступить правильно и освободить Чэня", - написал он в заявлении, опубликованном во вторник.

Подробности задержания Чэня появились через месяц после того, как Китай подтвердил арест другого американского ученого Мин Цзина, директора аналитического центра, который специализируется на Мьянме.

Пекин обвинил Мин Цзина в шпионаже и угрозе национальной безопасности Китая.

Китай арестовал гражданина США по подозрению в шпионаже12.06.26, 10:51 • 4548 просмотров

Юлия Шрамко

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