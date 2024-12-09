Китай стягивает 90 кораблей к Тайваню: что происходит у острова

Китай разместил почти 90 кораблей ВМС и береговой охраны, две трети из которых являются военными кораблями. об этом сообщает агентство Reuters на своем сайте со ссылкой на высокопоставленного чиновника тайваньской службы безопасности, передает УНН.

В водах у Тайваня, южных японских островов, Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей находится около 90 кораблей ВМС и береговой охраны Китая, около двух третей из которых являются военными судами.

В ответ тайваньские военные создали центры экстренной помощи, а также активизировали "обучение боевой готовности" в стратегических точках. Тайваньские военно-морские силы и катера береговой охраны будут наблюдать за китайскими кораблями.

Любые односторонние, иррациональные и провокационные действия могут серьезно повлиять на мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе и не приветствуются международным сообществом