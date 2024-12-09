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Китай стягивает 90 кораблей к Тайваню: что происходит у острова

Китай стягивает 90 кораблей к Тайваню: что происходит у острова

Киев  •  УНН

 • 6498 просмотра

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Китай разместил около 90 кораблей ВМС и береговой охраны вблизи Тайваня, две трети из которых-военные суда. Тайвань в ответ активизировал учения и создал центры экстренной помощи.

Китай разместил почти 90 кораблей ВМС и береговой охраны, две трети из которых являются военными кораблями. об этом сообщает агентство Reuters на своем сайте со ссылкой на высокопоставленного чиновника тайваньской службы безопасности, передает УНН.

В водах у Тайваня, южных японских островов, Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей находится около 90 кораблей ВМС и береговой охраны Китая, около двух третей из которых являются военными судами.

В ответ тайваньские военные создали центры экстренной помощи, а также активизировали "обучение боевой готовности" в стратегических точках. Тайваньские военно-морские силы и катера береговой охраны будут наблюдать за китайскими кораблями.

Любые односторонние, иррациональные и провокационные действия могут серьезно повлиять на мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе и не приветствуются международным сообществом

- заявило министерство обороны Тайваня.

Напомним

Минобороны Тайваня сообщило о 16 китайских военных кораблях вблизи острова и ожидает новых маневров. Китай резко отреагировал на визит президента Тайваня в США и американскую поддержку острова.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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