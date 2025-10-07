Строительство более новых нефтяных резервуаров в глубине страны свидетельствует об активизации усилий Пекина по обеспечению энергетической безопасности, информирует УНН согласно сообщению Reuters.

Китай, крупнейший в мире покупатель сырой нефти, добавляет одиннадцать новых месторождений нефти в этом и следующем году, поскольку Пекин ускоряет накопление запасов стратегического товара для обеспечения безопасности поставок. - об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на публичные источники.

Указывается, что три из одиннадцати месторождений расположены в глубине КНР, в северной провинции Шэньси и на юго-западе провинции Юньнань. Кроме того, другие будут расположены на восточном и южном побережьях территории Китая.

Резервуары строятся национальными нефтяными компаниями, которые закупают нефть для резервов. Соответствующие места расположения будут назначены правительственными резервами на случай чрезвычайных ситуаций.

Ожидается, что известные нефтяные госкомпании КНР увеличат свои мощности по хранению нефти почти на 170 миллионов баррелей.

Китай планирует закупить 140 миллионов баррелей нефти для своих стратегических резервов к первому кварталу 2026 года

Россия превратилась из "энергетической сверхдержавы" не только в сырьевой придаток Китая - она уже становится и импортером бензина, считает начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.