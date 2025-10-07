$41.340.11
Эксклюзив
09:44 • 4248 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
07:13 • 23746 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 36178 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 66212 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 55423 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 55154 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 97804 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премий
6 октября, 06:00 • 36417 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 41523 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 67813 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по Украине
Китай расширяет стратегические запасы нефти: 11 новых объектов появятся в стране - Reuters

Киев • УНН

 • 604 просмотра

Китай, крупнейший в мире покупатель сырой нефти, добавляет одиннадцать новых месторождений нефти в этом и следующем году. Это позволит увеличить мощности по хранению нефти почти на 170 миллионов баррелей.

Китай расширяет стратегические запасы нефти: 11 новых объектов появятся в стране - Reuters

Строительство более новых нефтяных резервуаров в глубине страны свидетельствует об активизации усилий Пекина по обеспечению энергетической безопасности, информирует УНН согласно сообщению Reuters.

Детали

Китай, крупнейший в мире покупатель сырой нефти, добавляет одиннадцать новых месторождений нефти в этом и следующем году, поскольку Пекин ускоряет накопление запасов стратегического товара для обеспечения безопасности поставок.

- об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на публичные источники.

Указывается, что три из одиннадцати месторождений расположены в глубине КНР, в северной провинции Шэньси и на юго-западе провинции Юньнань. Кроме того, другие будут расположены на восточном и южном побережьях территории Китая.

Резервуары строятся национальными нефтяными компаниями, которые закупают нефть для резервов. Соответствующие места расположения будут назначены правительственными резервами на случай чрезвычайных ситуаций.

Дополнение

Ожидается, что известные нефтяные госкомпании КНР увеличат свои мощности по хранению нефти почти на 170 миллионов баррелей.

Напомним

Китай планирует закупить 140 миллионов баррелей нефти для своих стратегических резервов к первому кварталу 2026 года

Россия превратилась из "энергетической сверхдержавы" не только в сырьевой придаток Китая - она уже становится и импортером бензина, считает начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.

Игорь Тележников

ЭкономикаНовости Мира
Reuters
Китай