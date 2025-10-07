Китай розширює стратегічні запаси нафти: 11 нових об'єктів з'являться в країні - Reuters
Київ • УНН
Китай, найбільший у світі покупець сирої нафти, додає одинадцять нових родовищ нафти цього та наступного року. Це дозволить збільшити потужності зі зберігання нафти на майже 170 мільйонів барелів.
Будівництво понад нових нафтових резервуарів вглибині країни свідчить про активізацію зусиль Пекіна щодо забезпечення енергетичної безпеки, інформує УНН згідно з повідомленням Reuters.
Деталі
Китай, найбільший у світі покупець сирої нафти, додає одинадцять нових родовищ нафти цього та наступного року, оскільки Пекін прискорює накопичення запасів стратегічного товару для забезпечення безпеки поставок.
Вказується, що три з одинадцяти родовищ розташовані в глибині КНР, у північній провінції Шеньсі та на південному заході провінції Юньнань. Крім того, інші будуть розташовані на східному та південному узбережжях території Китаю.
Резервуари будуються національними нафтовими компаніями, які закуповують нафту для резервів. Відповідні місця розташування будуть призначені урядовими резервами на випадок надзвичайних ситуацій.
Доповнення
Очікується, що відомі нафтові держкомпанії КНР збільшать свої потужності зі зберігання нафти на майже 170 мільйонів барелів.
Нагадаємо
Китай планує закупити 140 мільйонів барелів нафти для своїх стратегічних резервів до першого кварталу 2026 року
росія перетворилась з "енергетичної наддержави" не тільки на сировинний придаток Китаю - вона вже стає й імпортером бензину, вважає начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко.