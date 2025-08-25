Китай отверг сообщения о готовности участвовать в миротворческих силах в Украине

$41.280.07
08:15
Выезд за границу мужчин до 25 лет: стало известно, что предлагается в законопроекте
Эксклюзив
06:07 • 20489 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
05:46 • 25509 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 15890 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 28054 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 44988 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 41085 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 38196 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 57318 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 90558 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Вражеские дроны атаковали Сумскую и Роменскую общины: деталиVideo25 августа, 00:29
Израиль нанес масштабные авиаудары по Йемену после ракетной атаки хуситовVideo25 августа, 02:25
Потери врага: ВСУ отминусовали 870 солдат и 48 артсистем за сутки04:31
"Мы пытаемся завершить войну": Вэнс о российском ударе по американскому заводу в Мукачево06:04
Из-за гибели ребенка после выстрела 7-летнего мальчика в Киевской области открыли производство: все детали трагедииPhoto06:33
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
06:07 • 20489 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
05:46 • 25509 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 57318 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 90558 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 57187 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Джей Ди Вэнс
Юлия Свириденко
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Европа
Днепропетровская область
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17
Беспилотный летательный аппарат
Евро
Крылатая ракета
Доллар США
Боеприпасы

Китай отверг сообщения о готовности участвовать в миротворческих силах в Украине

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Пекин опроверг сообщения Die Welt о готовности Китая участвовать в возможных «международных миротворческих силах» в Украине. Представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что эти сообщения не соответствуют действительности.

Китай отверг сообщения о готовности участвовать в миротворческих силах в Украине

Пекин прокомментировал сообщение Die Welt о том, что Китай, по данным дипломатических источников в ЕС, выразил готовность участвовать в возможных "международных миротворческих силах" в Украине. Представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь в понедельник на брифинге заявил, что соответствующие сообщения не соответствуют действительности, пишет УНН.

Сообщение не соответствует действительности. Позиция Китая по украинскому кризису является последовательной и четкой

- сказал Го Цзякунь.

Китай выразил готовность направить войска в Украину в рамках миротворческой миссии - СМИ23.08.25, 12:52 • 17918 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Европейский Союз
Китай
Украина