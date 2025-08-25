Китай отверг сообщения о готовности участвовать в миротворческих силах в Украине
Киев • УНН
Пекин опроверг сообщения Die Welt о готовности Китая участвовать в возможных «международных миротворческих силах» в Украине. Представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что эти сообщения не соответствуют действительности.
Пекин прокомментировал сообщение Die Welt о том, что Китай, по данным дипломатических источников в ЕС, выразил готовность участвовать в возможных "международных миротворческих силах" в Украине. Представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь в понедельник на брифинге заявил, что соответствующие сообщения не соответствуют действительности, пишет УНН.
Сообщение не соответствует действительности. Позиция Китая по украинскому кризису является последовательной и четкой
Китай выразил готовность направить войска в Украину в рамках миротворческой миссии - СМИ23.08.25, 12:52 • 17918 просмотров