Китай відкинув повідомлення щодо готовності до участі у миротворчих силах в Україні

08:15
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: стало відомо, що пропонується у законопроєкті
Ексклюзив
06:07
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
05:46
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ворожі дрони атакували Сумщину: понад 10 влучань, палають будинки 25 серпня, 00:29
Ізраїль завдав масштабних авіаударів по Ємену після ракетної атаки хуситів 25 серпня, 02:25
Втрати ворога: ЗСУ відмінусували 870 солдатів та 48 артсистем за добу 04:31
"Ми намагаємось завершити війну": Венс про російський удар по американському заводу в Мукачеві 06:04
Через загибель дитини після пострілу 7-річного хлопчика на Київщині відкрили провадження: усі деталі трагедії 06:33
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
06:07
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
05:46
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцем 23 серпня, 06:00
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Андрій Сибіга
Джо Байден
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Вашингтон
Волинська область
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності України 24 серпня, 20:41
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні 22 серпня, 14:39
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні 22 серпня, 13:10
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитину 22 серпня, 11:46
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17
Безпілотний літальний апарат
Євро
Боєприпаси
Долар США
Пістолет

Китай відкинув повідомлення щодо готовності до участі у миротворчих силах в Україні

Київ • УНН

 • 272 перегляди

Пекін заперечив повідомлення Die Welt щодо готовності Китаю брати участь у можливих "міжнародних миротворчих силах" в Україні. Речник МЗС Китаю Го Цзякунь заявив, що ці повідомлення не відповідають дійсності.

Китай відкинув повідомлення щодо готовності до участі у миротворчих силах в Україні

Пекін прокоментував повідомлення Die Welt про те, що Китай, за даними дипломатичних джерел у ЄС, висловив готовність брати участь у можливих "міжнародних миротворчих силах" в Україні. Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь у понеділок на брифінгу заявив, що відповідні повідомлення не відповідають дійсності, пише УНН.

Повідомлення не відповідає дійсності. Позиція Китаю щодо української кризи є послідовною та чіткою

- сказав Го Цзякунь.

Китай висловив готовність направити війська в Україну в межах миротворчої місії - ЗМІ 23.08.25, 12:52

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Європейський Союз
Китай
Україна