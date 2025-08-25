Китай відкинув повідомлення щодо готовності до участі у миротворчих силах в Україні
Київ • УНН
Пекін заперечив повідомлення Die Welt щодо готовності Китаю брати участь у можливих "міжнародних миротворчих силах" в Україні. Речник МЗС Китаю Го Цзякунь заявив, що ці повідомлення не відповідають дійсності.
Пекін прокоментував повідомлення Die Welt про те, що Китай, за даними дипломатичних джерел у ЄС, висловив готовність брати участь у можливих "міжнародних миротворчих силах" в Україні. Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь у понеділок на брифінгу заявив, що відповідні повідомлення не відповідають дійсності, пише УНН.
Повідомлення не відповідає дійсності. Позиція Китаю щодо української кризи є послідовною та чіткою
