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Китай начинает эксперимент по созданию кирпичей для базы на Луне из лунного грунта

Китай начинает эксперимент по созданию кирпичей для базы на Луне из лунного грунта

Киев  •  УНН

 • 1966 просмотра

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Китай отправит на космическую станцию "Тяньгун" образцы кирпичей для тестирования строительства лунной базы. Эксперимент продлится три года и направлен на создание постоянной базы на Луне к 2035 году.

Китай продолжит работу по строительству первой лунной базы, начав космический эксперимент с целью проверить, можно ли изготовить блоки станции из лунного грунта. Об этом УНН пишет со ссылкой на phys.org.

Детали

Образцы кирпичей будут отправлены на борту грузовой ракеты, направляющейся на китайскую космическую станцию ​​"Тяньгун", что является частью миссии Пекина по высадке людей на Луну к 2030 году и созданию там постоянной базы к 2035 году.

Конструкция должна будет выдерживать огромное количество космической радиации, экстремальные перепады температур от 180 до -190 градусов по Цельсию и лунотрясения, а доставка туда строительных материалов — дорогостоящая процедура.

Ученые из университета в центральной провинции Ухань надеются, что строительство базы на Луне может стать решением этих проблем.

Они создали серию прототипов кирпичей, изготовленных из различных композиций материалов, встречающихся на Земле, таких как базальт, которые имитируют свойства лунного грунта. Эксперимент по воздействию продлится три года, образцы будут отправляться на тестирование каждый год.

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Команда под руководством профессора Хуачжунского университета науки и технологий Чжоу Чэна разработала прототипы кирпичей после анализа грунта, доставленного китайским зондом "Чанъэ-5" — первой в мире за четыре десятилетия миссией по сбору образцов с Луны.

По его словам, полученные черные кирпичи в три раза прочнее стандартных и скрепляются друг с другом без использования связующего вещества.

Команда также работала над "Лунным пауком" — 3D-печатным роботом для строительства конструкций в космосе, некоторые из которых имеют коническую форму.

Напомним

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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