Япония, вероятно, отправит на Луну своего первого астронавта под руководством США
Киев • УНН
Япония обсуждает с США высадку своего первого астронавта на Луну в рамках программы "Артемида", которая имеет целью осуществить лунную миссию до 2025 года.
В рамках программы исследования Луны под руководством США Япония, вероятно, отправит своего первого астронавта на Луну. Об этом пишет УНН со ссылкой на информационное агентство Kyodo.
Детали
Издание пишет, ссылаясь на источники, что Вашингтон и Токио обсуждают высадку первого японского астронавта на поверхность Луны. В США разрабатывается программа "Артемида", которая предусматривает отправку к 2025 году американских астронавтов на поверхность Луны - впервые за более чем полвека. Отмечается, что японский астронавт может стать одним из тех, кто следующим приземлится на спутнике Земли.
По данным информационного агентства, обе страны также обсуждают возможность отправки второго японского астронавта на Луну и, как ожидается, завершат разработку плана уже в следующем месяце.
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Помимо возвращения людей на Луну и дальнейшего освоения Луны, конечной целью программы "Артемида" является исследование Марса.
Контекст
Вице-президент США Камала Харрис заявила в среду, что международный астронавт может сопровождать американских астронавтов на поверхность Луны до 2029 года. Она не уточнила, представителем какой страны может быть астронавт.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в пятницу подтвердил на заседании Стратегического штаба по космическому развитию, что две страны ускоряют переговоры.
Япония будет отвечать за транспортировку материалов, а также за разработку лунохода, которым можно будет управлять без скафандра. А также участвует в строительстве лунно-орбитального аванпоста Gateway, необходимого для программы "Артемида".
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