Китай и Филиппины обменялись обвинениями в атаке на свои корабли

Филиппины и Китай обменялись обвинениями относительно столкновения своих судов возле спорной мели в Южно-Китайском море из-за претензий относительно жизненно важного водного пути, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Береговая охрана Филиппин обвинила Китай в огне из водометов и таране судов и кораблей береговой охраны, вызвав "серьезные повреждения двигателя" одному из них. Береговая охрана Китая заявила, что филиппинское судно намеренно протаранило его корабль.

В свою очередь береговая китайская береговая охрана заявила, что два филиппинских судна, игнорируя неоднократные предупреждения, "незаконно вошли в воды, прилегающие к рифу Ренай на островах Наньша, без одобрения китайского правительства".

Представитель береговой охраны Китая Гань Юй призвал Филиппины прекратить свои "провокационные действия", заявив, что Китай будет продолжать осуществлять "правоохранительную деятельность" в своих водах.

К сведению

Китай претендует на почти все Южно-Китайское море, через которое ежегодно осуществляется морская торговля более 3 трлн долларов США, включая части, на которые претендуют Филиппины, Вьетнам, Индонезия, Малайзия и Бруней. В 2016 году Постоянный арбитражный суд заявил, что претензии Китая не имеют правовых оснований.

Напомним

Китайские военные заявили, что выслали американский военный корабль, который якобы вошел в их территориальные воды в Южно-Китайском море, а также обвинили США в создании "угрозы безопасности". ВМС США утверждают, что их действия были законными.

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