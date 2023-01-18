Кислица в ООН: издевательство, когда соучастник преступлений надевает мантию проповедника

Цитата

“Мы уже слышали безумные заявления о боевых комарах, украинских грязных бомбах и химическом оружии, секретных лабораториях и так далее. Сегодня российский представитель пошел еще дальше. Это настоящее издевательство над Советом Безопасности, когда соучастник преступлений против человечности облачается в мантию проповедника и рассказывает СБ, какая конфессия в Украине должна быть признана канонической, а какая — еретической”, — подчеркнул он.

Также Кислица добавил, что представитель путинского режима злоупотребляет постоянным представительством несуществующей страны (СССР) и заставляет Совет Безопасности слушать его дезинформационные заявления.

"россия пытается отвлечь внимание этого органа от реальных угроз безопасности, вытекающих из ее агрессии, и создать дымовую завесу, скрывая свои преступления за тоннами фальшивок”, — добавил он.

Детали

Постпред зачитал заявление Украинской православной церкви, в котором отмечается, что она “не обращалась к ни к одному государству за помощью в защите своих прав, тем более к государству, которое совершило вероломное вооруженное нападение на нашу страну”.

В заявлении говорится: “мы обеспокоены тем, что вопрос об Украинской православной церкви поднимается структурами, которые не имеют к нам никакого отношения. Мы призываем власти рф не выступать от имени нашей Церкви на международных площадках и не использовать религиозный фактор в своих политических целях.

Кислица озвучил заявление различных религиозных конфессий в Украине, в котором отмечается, что война принесла верующим “огромные страдания, а свобода людей, их религиозные убеждения фактически стали первоначальной мишенью российских оккупантов”. За одиннадцать месяцев они разрушили или разграбили более 270 церквей и религиозных зданий, убили и замучили до смерти десятки священнослужителей.

Контекст

Совет Безопасности ООН собрался во вторник по требованию россии для рассмотрения вопроса о якобы притеснениях русской церкви в Украине.

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