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небензя в Радбезі ООН заявив, що трагедія в Дніпрі сталася "через українські ППО"

Київ • УНН

 • 5446175 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Постійний представник росії в ООН василь небензя заявив на засіданні Ради Безпеки ООН, що російська ракета Х-22, яка влучила у будинок в Дніпрі, нібито була збита силами ППО України, передає УНН.

небензя в Радбезі ООН заявив, що трагедія в Дніпрі сталася "через українські ППО"

Цитата

"Російська ракета, запущена по об'єкту інфраструктури міста, була підбита силами ППО України. Оскільки установка ППО була в порушення норм міжнародного гуманітарного права, про яке ви так дбаєте, розміщена в житловому кварталі, збита ракета впала на житловий будинок", - заявив небензя.

Додамо 

Як інформували Повітряні Сили ЗС України, одна із російських ракет Х-22, запущена з району Курської області близько 15 год. 30 хв. 14 січня, влучила в багатоповерхівку у м. Дніпро (по вул. Набережна Перемоги).

Повітряні Сили ЗС України повідомили, що у Збройних Силах України немає вогневих засобів, здатних збивати даний тип ракет.

“З початку воєнної агресії росії по території України було випущено понад 210 ракет цього типу. Жодна — не збита засобами протиповітряної оборони”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

Вдень 14 січня росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Частина населених пунктів внаслідок обстрілу залишилася без електрики. У Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок.

17 січня завершилася рятувальна операція в Дніпрі. 79 людей були поранені або травмовані російським ударом. У переліку загиблих – 45 українців і українок, серед них – шестеро дітей, зокрема хлопчик, якому було всього лише 11 місяців.

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