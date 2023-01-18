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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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небензя в Совбезе ООН заявил, что трагедия в Днепре произошла "из-за украинских ПВО"

Киев • УНН

 • 5446175 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Постоянный представитель россии в ООН василий небензя заявил на заседании Совета Безопасности ООН, что российская ракета Х-22, которая попала в дом в Днепре, якобы была сбита силами ПВО Украины, передает УНН.

небензя в Совбезе ООН заявил, что трагедия в Днепре произошла "из-за украинских ПВО"

Цитата

"Российская ракета, запущенная по объекту инфраструктуры города, была подбита силами ПВО Украины. Поскольку установка ПВО была в нарушение норм международного гуманитарного права, о котором вы так заботитесь, размещена в жилом квартале, сбитая ракета упала на жилой дом", - заявил небензя.

Добавим 

Как информировали Воздушные Силы ВС Украины, одна из российских ракет Х-22, запущенная из района Курской области около 15 час. 30 мин. 14 января, попала в многоэтажку в г. Днепр (по ул. Набережная Победы).

Воздушные Силы ВС Украины сообщили, что в Вооруженных Силах Украины нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет.

“С начала военной агрессии россии по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна — не сбита средствами противовоздушной обороны”, — говорится в сообщении.

Напомним 

Днем 14 января россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. Часть населенных пунктов в результате обстрела осталась без электричества. В Днепре российская ракета попала в жилой дом.

17 января завершилась спасательная операция в Днепре. 79 человек были ранены или травмированы российским ударом. В перечне погибших – 45 украинцев и украинок, среди них – шестеро детей, в том числе мальчик, которому было всего лишь 11 месяцев.

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