небензя в Совбезе ООН заявил, что трагедия в Днепре произошла "из-за украинских ПВО"

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"Российская ракета, запущенная по объекту инфраструктуры города, была подбита силами ПВО Украины. Поскольку установка ПВО была в нарушение норм международного гуманитарного права, о котором вы так заботитесь, размещена в жилом квартале, сбитая ракета упала на жилой дом", - заявил небензя.

Добавим

Как информировали Воздушные Силы ВС Украины, одна из российских ракет Х-22, запущенная из района Курской области около 15 час. 30 мин. 14 января, попала в многоэтажку в г. Днепр (по ул. Набережная Победы).

Воздушные Силы ВС Украины сообщили, что в Вооруженных Силах Украины нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет.

“С начала военной агрессии россии по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна — не сбита средствами противовоздушной обороны”, — говорится в сообщении.

Напомним

Днем 14 января россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. Часть населенных пунктов в результате обстрела осталась без электричества. В Днепре российская ракета попала в жилой дом.

17 января завершилась спасательная операция в Днепре. 79 человек были ранены или травмированы российским ударом. В перечне погибших – 45 украинцев и украинок, среди них – шестеро детей, в том числе мальчик, которому было всего лишь 11 месяцев.