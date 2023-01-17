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Зеленський заслухав доповіді щодо зруйнованого російською ракетою будинку у Дніпрі

Київ • УНН

 • 409520 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Сьогодні завершилася рятувальна операція в Дніпрі. 79 людей були поранені або травмовані цим російським ударом. У переліку загиблих – 45 українців і українок, серед них – шестеро дітей, зокрема хлопчик, якому було всього лише 11 місяців. Про це у своєму відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

 

Зеленський заслухав доповіді щодо зруйнованого російською ракетою будинку у Дніпрі

Цитата

“Малі діти й мирні люди для росії — вороги. Очевидно, це могло статися лише тому, що росія перетворилася на ворога всього людства. Я дякую кожному й кожній у світі, хто нам допомагає захищатися від терору!”, — сказав Зеленський у відеозверненні.

Додамо

Зеленський заслухав доповіді щодо результатів пошуково-рятувальних робіт у Дніпрі на місці зруйнованого російською ракетою дев’ятиповерхового будинку, допомоги постраждалим та притягнення до відповідальності винних у цій трагедії.

Главі держави доповіли заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, Генеральний прокурор Андрій Костін, голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.

“Станом на 13:30 вівторка закінчено розбір завалів, пошуково-рятувальна операція завершена”, — повідомив Монастирський.

За його словами, загинуло 45 осіб, серед яких шестеро дітей. 79 осіб, зокрема 16 дітей, мають травми різного ступеня важкості.

Загалом у багатоповерхівці проживало приблизно 1700 мешканців. У будинку пошкоджено близько 230 квартир, повністю зруйновано 72 помешкання.

Костін доповів Президентові про слідчі дії, які проводяться з метою з’ясування обставин та встановлення всіх причетних до цього злочину росії проти мирних громадян України.

“На цей час виявлені фрагменти ракети, які попередньо дають змогу для її ідентифікації як надзвукової крилатої ракети типу Х-22. Ця ракета є лише в одному підрозділі Повітряно-космічних сил рф — це 52-й бомбардувальний полк дальньої авіації”, — повідомив Генеральний прокурор.

Він додав, що за час повномасштабного вторгнення росії в Україну керівництво цього підрозділу не змінювалося, що дає підстави вважати, що саме воно й давало наказ на ураження цілей ракетою Х-22.

“Готується підозра керівнику цього підрозділу 52-го полку”, — повідомив Костін.

За інформацією Офісу Генерального прокурора, близько 100 людей загинули внаслідок застосування ракет цього типу в різних куточках України.

Тимошенко розповів, що розробляється декілька варіантів забезпечення постраждалих у Дніпрі новим житлом. Зокрема, це виділення матеріальної допомоги для придбання квартири або надання помешкання.

“Сьогодні розглядаємо разом з обласною та міською владою варіант щодо виділення за підтримки з державного бюджету коштів для придбання квартир, готових помешкань”, — сказав він.

Також Тимошенко зазначив, що наразі для проживання людей, які втратили житло, надано місця в гуртожитку. Заступник керівника Офісу Президента окремо подякував волонтерам, які активно допомагають з винайманням житла для потерпілих.

Тимошенко також розповів, що поруч із місцем трагедії розгорнуто Пункт Незламності. Люди можуть отримати там гарячу їжу, теплі речі та необхідні консультації. З потерпілими працюють психологи.

Сім’ям загиблих і пораненим також буде надана матеріальна допомога від обласної та міської влади. Рішення про виділення коштів мають ухвалити місцеві ради на найближчих сесіях, повідомив Тимошенко.

За підсумками наради Зеленський доручив максимально спростити й прискорити надання допомоги постраждалим, щоб люди не думали про юридичні формальності та бюрократичні процедури, а якомога швидше почали повертатися до життя після цієї трагедії.

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