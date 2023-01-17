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Зеленский заслушал доклады по разрушенному российской ракетой дому в Днепре

Киев • УНН

 • 409520 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Сегодня завершилась спасательная операция в Днепре. 79 человек были ранены или травмированы этим российским ударом. В перечне погибших – 45 украинцев и украинок, среди них – шестеро детей, в том числе мальчик, которому было всего лишь 11 месяцев. Об этом в своем видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

 

Зеленский заслушал доклады по разрушенному российской ракетой дому в Днепре

Цитата

“Малые дети и мирные люди для россии — враги. Очевидно, это могло произойти лишь потому, что россия превратилась во врага всего человечества. Я благодарю каждого и каждую в мире, кто нам помогает защищаться от террора!”, — сказал Зеленский в видеообращении.

Добавим

Зеленский заслушал доклады о результатах поисково-спасательных работ в Днепре на месте разрушенного российской ракетой дома, помощи пострадавшим и привлечении к ответственности виновных в этой трагедии.

Главе государства доложили заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, министр внутренних дел Денис Монастырский, Генеральный прокурор Андрей Костин, председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.

“По состоянию на 13:30 вторника закончен разбор завалов, поисково-спасательная операция завершена”, — сообщил Монастырский.

По его словам, погибло 45 человек, среди которых шестеро детей. 79 человек, в том числе 16 детей, имеют травмы различной степени тяжести.

Всего в многоэтажке проживало примерно 1700 жителей. В доме повреждено около 230 квартир, полностью разрушено 72 помещения.

Костин доложил Президенту о следственных действиях, которые проводятся с целью выяснения обстоятельств и установления всех причастных к этому преступлению россии против мирных граждан Украины.

“В настоящее время обнаружены фрагменты ракеты, которые предварительно позволяют для ее идентификации как сверхзвуковой крылатой ракеты типа Х-22. Эта ракета есть только в одном подразделении Воздушно-космических сил рф — это 52-й бомбардировочный полк дальней авиации”, — сообщил Генеральный прокурор.

Он добавил, что за время полномасштабного вторжения россии в Украину руководство этого подразделения не менялось, что дает основания полагать, что именно оно и давало приказ на поражение целей ракетой Х-22.

“Готовится подозрение руководителю этого подразделения 52-го полка”, — сообщил Костин.

По информации Офиса Генерального прокурора, около 100 человек погибли в результате применения ракет этого типа в разных уголках Украины.

Тимошенко рассказал, что разрабатывается несколько вариантов обеспечения пострадавших в Днепре новым жильем. В частности, это выделение материальной помощи для приобретения квартиры или предоставление жилья.

“Сегодня рассматриваем вместе с областной и городской властью вариант о выделении при поддержке из государственного бюджета средств для приобретения квартир, готовых помещений”, — сказал он.

Также Тимошенко отметил, что сейчас для проживания людей, которые потеряли жилье, предоставлены места в общежитии. Заместитель руководителя Офиса Президента отдельно поблагодарил волонтеров, которые активно помогают с съемом жилья для пострадавших.

Тимошенко также рассказал, что рядом с местом трагедии развернут Пункт Несокрушимости. Люди могут получить там горячую пищу, теплые вещи и необходимые консультации. С пострадавшими работают психологи.

Семьям погибших и раненым также будет оказана материальная помощь от областной и городской власти. Решение о выделении средств должны принять местные советы на ближайших сессиях, сообщил Тимошенко.

По итогам совещания Зеленский поручил максимально упростить и ускорить оказание помощи пострадавшим, чтобы люди не думали о юридических формальностях и бюрократических процедурах, а как можно скорее начали возвращаться к жизни после этой трагедии.

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