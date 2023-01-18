Кислиця в ООН: знущання, коли співучасник злочинів одягає мантію проповідника

Цитата

“Ми вже чули божевільні заяви про бойових комарів, українські брудні бомби й хімічну зброю, секретні лабораторії тощо. Сьогодні російський представник пішов ще далі. Це справжнє знущання з Ради Безпеки, коли співучасник злочинів проти людяності вбирається в мантію проповідника й розповідає РБ, яка конфесія в Україні має бути визнана канонічною, а яка — єретичною”, — наголосив він.

Також Кислиця додав, що представник путінського режиму зловживає постійним представництвом неіснуючої країни (СРСР) і змушує Раду Безпеки слухати його дезінформаційні заяви.

"росія намагається відвернути увагу цього органу від реальних загроз безпеці, що випливають з її агресії, і створити димову завісу, приховуючи свої злочини за тоннами фальшивок”, — додав він.

Деталі

Постпред зачитав заяву Української православної церкви, у якій наголошується, що вона “не зверталася до жодної держави по допомогу в захисті своїх прав, тим більше до держави, яка вчинила віроломний збройний напад на нашу країну”.

У заяві йдеться: “ми стурбовані тим, що питання про Українську православну церкву порушується структурами, які не мають до нас жодного стосунка. Ми закликаємо владу росії не виступати від імені нашої Церкви на міжнародних майданчиках і не використовувати релігійний чинник у своїх політичних цілях.

Кислиця озвучив заяву різних релігійних конфесій в Україні, у якій наголошується, що війна принесла віруючим “величезні страждання, а свобода людей, їхні релігійні переконання фактично стали первісною мішенню російських окупантів”. За одинадцять місяців вони зруйнували або розграбували понад 270 церков і релігійних будівель, вбили та замучили до смерті десятки священнослужителів.

Контекст

Рада Безпеки ООН зібралася у вівторок на вимогу росії для розгляду питання про нібито утиски російської церкви в Україні.

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