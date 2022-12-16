Кировоградская области из-за ракетной атаки полностью обесточена - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Кировоградская область из-за ракетной атаки полностью обесточена, сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Телеграм, пишет УНН.
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"В результате ракетных ударов по отдельным территориям Украины, Кировоградская область также полностью обесточена. Прошу сохранять спокойствие. Находиться в укрытиях. С пониманием относиться к ситуации. Выстоим!" – написал Райкович.
Напомним
По всей Украине распространилась воздушная тревога, экстренные отключения электроэнергии ввели в нескольких областях на фоне угрозы ракетного удара. В частности это касается Черкасской и Житомирской областей. Также сообщалось, что Сумская область осталась без света, как и Харьков, перебои возможны и по Харьковской области.
Сообщается о работе ПВО в Киеве и ряде областей.