Кировоградская области из-за ракетной атаки полностью обесточена - глава ОВА

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. Кировоградская область из-за ракетной атаки полностью обесточена, сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Телеграм, пишет УНН.

Цитата

"В результате ракетных ударов по отдельным территориям Украины, Кировоградская область также полностью обесточена. Прошу сохранять спокойствие. Находиться в укрытиях. С пониманием относиться к ситуации. Выстоим!" – написал Райкович.

Напомним

По всей Украине распространилась воздушная тревога, экстренные отключения электроэнергии ввели в нескольких областях на фоне угрозы ракетного удара. В частности это касается Черкасской и Житомирской областей. Также сообщалось, что Сумская область осталась без света, как и Харьков, перебои возможны и по Харьковской области.

Сообщается о работе ПВО в Киеве и ряде областей.

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