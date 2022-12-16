Кіровоградщина через ракетну атаку повністю знеструмлена - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Кіровоградська область через ракетну атаку повністю знеструмлена, повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Телеграм, пише УНН.
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"Внаслідок ракетних ударів по окремих територіях України, Кіровоградщина також повністю знеструмлена. Прошу зберігати спокій. Перебувати в укриттях. З розумінням ставитись до ситуації. Вистоїмо!" - написав Райкович.
Нагадаємо
Усією Україною поширилася повітряна тривога, екстрені відключення електроенергії запровадили у декількох областях на тлі загрози ракетного удару. Зокрема, це стосується Черкаської та Житомирської областей. Також повідомлялося, що Сумщина залишилася без світла, як і Харків, перебої можливі і по Харківській області.
Повідомляється про роботу ППО у Києві та низці областей.