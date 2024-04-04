Кыргызстан больше не обслуживает российские карты "Мир"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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armeniyaАрмения
Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
  •  102779 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
  •  106314 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
  •  107324 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
  •  105789 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Эксклюзив
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
  •  119890 просмотра

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
  •  101138 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
  •  103816 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
2 апреля 2024, 14:32  •  128400 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
2 апреля 2024, 12:15  •  128843 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
2 апреля 2024, 12:04  •  123902 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

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Оккупанты наносят удары беспилотниками по Харькову - ОВА

Оккупанты наносят удары беспилотниками по Харькову - ОВА

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В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв

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В Казахстане экс-министра Бишимбаева судят за убийство жены с особой жестокостью: что произошло в день убийства по версии прокурора и подсудного

В Казахстане экс-министра Бишимбаева судят за убийство жены с особой жестокостью: что произошло в день убийства по версии прокурора и подсудного

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Евгений Нищук стал новым директором и художественным руководителем Театра им. И. Франко

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Публикации

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  201531 просмотра
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Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
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1 апреля 2024, 09:33  •  242790 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  513275 просмотра

Кыргызстан больше не обслуживает российские карты "Мир"

Банки Кыргызстана прекратили обслуживание карт "Русский мир" из-за риска вторичных санкций, что сделало недоступными платежи по картам, снятие наличных, переводы с карты на карту и онлайн-платежи по этим картам.

Экономика •   •  2634 просмотра
Кыргызстан больше не обслуживает российские карты "Мир"

Россияне "шахедами" ударили по жилым домам в Харькове: погибли трое спасателей

Трое спасателей погибли в результате российского обстрела жилых домов в Харькове.

Общество •   •  4368 просмотра
Россияне "шахедами" ударили по жилым домам в Харькове: погибли трое спасателей

Враг продвинулся в Бердичах: DeepState обновил карту

Согласно обновленной карте боевых действий от аналитического канала DeepState, враг продвинулся вперед в Бердичеве Донецкой области.

Война •   •  4922 просмотра
Враг продвинулся в Бердичах: DeepState обновил карту

Ермак с делегацией из США обсудил усиление украинской ПВО

Ермак и американская делегация обсудили усиление потенциала противовоздушной обороны Украины и увеличение поставок артиллерии и дальнобойных вооружений на фоне массированных воздушных атак России на украинскую инфраструктуру.

Война •   •  5881 просмотра
Ермак с делегацией из США обсудил усиление украинской ПВО

Оккупанты наносят удары беспилотниками по Харькову - ОВА

Россияне нанесли удар по Харькову с беспилотников, что повлекло взрывы в городе, по словам мэра и областных властей.

Общество •   •  6629 просмотра
Оккупанты наносят удары беспилотниками по Харькову - ОВА

В Харькове прогремел взрыв

В ночь на 4 апреля в Харькове произошел взрыв из-за российских беспилотников, замеченных в регионе. В области оглашена воздушная тревога.

Общество •   •  7463 просмотра
В Харькове прогремел взрыв

В Казахстане экс-министра Бишимбаева судят за убийство жены с особой жестокостью: что произошло в день убийства по версии прокурора и подсудного

Экс-министр Куандык Бишимбаев дал показания в суде о том, что жена получила множественные травмы, потому что сама несколько раз упала и сильно ударилась лицом вниз о кафель, стены, пол и унитаз. Прокуроры же показали видео с камер видеонаблюдения, где видно, как Бишимбаев в течение двух минут жестоко избивал свою жену Салтанат Нукенову в ресторане, таскал ее за волосы и неоднократно пинал, что привело к ее смерти.

Криминал и ЧП •   •  6433 просмотра
В Казахстане экс-министра Бишимбаева судят за убийство жены с особой жестокостью: что произошло в день убийства по версии прокурора и подсудного

Кулеба встретился с главой МИД Греции

Министр иностранных дел Украины Кулеба встретился с греческим коллегой Герапетритисом, чтобы выразить благодарность за поддержку Греции, обсудить двустороннее сотрудничество и сосредоточить внимание на предстоящем Глобальном саммите мира для обеспечения длительного мира в Европе.

Война •   •  7120 просмотра
Кулеба встретился с главой МИД Греции

Президент Румынии не намерен отзывать свою кандидатуру на должность генсека НАТО

Президент Румынии Клаус Йоханнис не намерен снимать свою кандидатуру на должность Генерального секретаря НАТО, несмотря на сильную поддержку премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

политика •   •  7272 просмотра
Президент Румынии не намерен отзывать свою кандидатуру на должность генсека НАТО

Евгений Нищук стал новым директором и художественным руководителем Театра им. И. Франко

Евгений Нищук, бывший министр культуры, назначен новым художественным руководителем и генеральным директором Национального академического драматического театра имени Ивана Франко в Украине.

Культура •   •  10891 просмотра
Евгений Нищук стал новым директором и художественным руководителем Театра им. И. Франко