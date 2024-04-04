Кыргызстан больше не обслуживает российские карты "Мир"

В Казахстане экс-министра Бишимбаева судят за убийство жены с особой жестокостью: что произошло в день убийства по версии прокурора и подсудного

Экс-министр Куандык Бишимбаев дал показания в суде о том, что жена получила множественные травмы, потому что сама несколько раз упала и сильно ударилась лицом вниз о кафель, стены, пол и унитаз. Прокуроры же показали видео с камер видеонаблюдения, где видно, как Бишимбаев в течение двух минут жестоко избивал свою жену Салтанат Нукенову в ресторане, таскал ее за волосы и неоднократно пинал, что привело к ее смерти.