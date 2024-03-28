Кыргызстан предупредил граждан о вербовке террористов через сайты знакомств и соцсети

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kirgizstanКыргызстан
Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
  •  14323 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
  •  130317 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
  •  136911 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  141245 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  151590 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  126906 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  139754 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126528 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  143738 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  135043 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

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Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  176684 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

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21 марта 2024, 11:56  •  536187 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  488050 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  502987 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  521238 просмотра

Кыргызстан предупредил граждан о вербовке террористов через сайты знакомств и соцсети

Граждан Кыргызстана, в том числе несовершеннолетних детей, вербуют через социальные сети и сайты знакомств для совершения террористических актов в россии, сообщает Министерство труда Кыргызстана.

Новости Мира •   •  6251 просмотра
Кыргызстан предупредил граждан о вербовке террористов через сайты знакомств и соцсети

В Украину приехала председатель Национальной ассамблеи Франции

Президент Национальной ассамблеи Франции Яэль Брон-Пиве прибыла в Киев с делегацией, чтобы подтвердить поддержку украинского народа.

политика •   •  9987 просмотра
В Украину приехала председатель Национальной ассамблеи Франции

Заместитель министра обороны обсудил с делегацией Европарламента потребности ВСУ в артиллерии и ПВО

Заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир встретился с делегацией Европарламента и обсудил насущные оборонные потребности Украины, включая системы противовоздушной обороны, ракеты большой дальности, артиллерию и боеприпасы, а также поблагодарил ЕС за поддержку в условиях российской агрессии.

Война •   •  11244 просмотра
Заместитель министра обороны обсудил с делегацией Европарламента потребности ВСУ в артиллерии и ПВО

Первые 300 грузовиков: начались поставки продуктов питания для ВСУ по контрактам, которые заключил ДОТ

На этой неделе были доставлены первые 300 грузовиков с продовольствием для Вооруженных Сил Украины по контрактам, подписанным "Государственным оператором тыла" на второй квартал 2024 года.

Война •   •  12047 просмотра
Первые 300 грузовиков: начались поставки продуктов питания для ВСУ по контрактам, которые заключил ДОТ

"Переговоры продолжались более 6 часов": Сольский провел "сложный" разговор с Польшей и ЕС по разблокированию границы

После 6-часовых "тяжелых" переговоров между Украиной, Польшей и ЕС, а также профильными ассоциациями, были обсуждены общие подходы к решению кризиса, связанного с блокированием Польшей трех пунктов пересечения границы, что привело к задержке около 370 грузовиков.

Экономика •   •  12255 просмотра
"Переговоры продолжались более 6 часов": Сольский провел "сложный" разговор с Польшей и ЕС по разблокированию границы

россияне снова атаковали Берислав с дронов: из-за сброса взрывчатки еще двое пострадавших

Российские войска атаковали Берислав с помощью беспилотников, ранив двух человек, которых госпитализировали с осколочными ранениями, сотрясением мозга и другими травмами.

Война •   •  11076 просмотра
россияне снова атаковали Берислав с дронов: из-за сброса взрывчатки еще двое пострадавших

В Госдепе США назвали "категорически ложными" заявления россии о причастности Украины и Запада к стрельбе в "Крокусе"

россия безосновательно обвинила Украину и Запад в причастности к теракту в российском торговом центре "Крокус", использовав трагедию для оправдания своей незаконной войны против Украины, заявил представитель Госдепа США.

политика •   •  9748 просмотра
В Госдепе США назвали "категорически ложными" заявления россии о причастности Украины и Запада к стрельбе в "Крокусе"

Посол рф в Польше временно выехал из страны после инцидента с ракетой

Посол россии в Польше Сергей Андреев временно покинул страну с 26 марта по 4 апреля после инцидента с российской ракетой, которая нарушила польское воздушное пространство.

Новости Мира •   •  9978 просмотра
Посол рф в Польше временно выехал из страны после инцидента с ракетой

Кроссовер Kia EV9 объявлен лучшим автомобилем 2024 года - Укравтопром

Электрический кроссовер Kia EV9 получил титул "Лучший автомобиль мира 2024 года" в рамках премии World Car Awards, объявленной на Международном автосалоне в Нью-Йорке.

Новости Мира •   •  13476 просмотра
Кроссовер Kia EV9 объявлен лучшим автомобилем 2024 года - Укравтопром

По всей Украине воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о взлете российского МиГ-31К

По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы со стороны российского самолета МиГ-31К, взлетевшего с аэродрома "Саваслейка".

Война •   •  14619 просмотра
По всей Украине воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о взлете российского МиГ-31К