Кыргызстан предупредил граждан о вербовке террористов через сайты знакомств и соцсети

Граждан Кыргызстана, в том числе несовершеннолетних детей, через соцсети пытаются вербовать для совершения терактов в россии. Об этом сообщило Минтруда Кыргызстана, пишет УНН.

Детали

Граждан Кыргызстана, проживающих или временно находящихся на территории россии, просят не поддаваться на различные провокации, не трудоустраиваться через социальные сети, не участвовать в различных акциях, и осуществлять контроль за детьми.

Отмечается, что вербовщики действуют в основном через сайты знакомств, выслеживают жертв, анализируя переписку в различных группах, по религиозным, культурным, национальным и другим социальным признакам, делают ставку на уязвимых людей, лиц, находящихся в депрессии или имеющих какие-то трудности.

Напомним

Теракт в концертном зале "Крокус Сити" в Красногорске московской области унес жизни по меньшей мере 137 человек, что делает его самым смертоносным нападением в России за последние два десятилетия.