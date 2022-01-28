После перестрелки на границе: Киргизия и Таджикистан договорились о перемирии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня на границе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 24.kg.
Детали
Представитель президента Кыргызстана в Баткенской области Абдикарим Алимбаев и пограничный представитель Киялбек Толонбаев встретились с губернатором Согдийской области Таджикистана.
Стороны договорились:
– о полном прекращении огня;
– об отводе каждой из сторон дополнительных сил и средств, стянутых к границе, в места постоянной дислокации;
– об открытии движения по автодороге Баткен — Исфана;
– о совместном патрулировании сотрудников правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана приграничных районов с целью недопущения конфликтов.
Напомним
27 января на границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка, сообщали об одном погибшем.