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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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На кордоні Таджикистану та Киргизстану сталася перестрілка між прикордонниками

На кордоні Таджикистану та Киргизстану сталася перестрілка між прикордонниками

Київ • УНН

 • 27536 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. На кордоні Киргизстану та Таджикистану сталася стрілянина, зараз ситуація напружена. Про це повідомляє агентство АКІpress, передає УНН.

Деталі

Прикордонники Киргизстану були переведені на посилений варіант служби на тлі напруженості на кордоні з Таджикистаном через те, що прикордонники Таджикистану в односторонньому порядку перекрили ділянку дороги в місцевості Торт-Кочо Баткенського району, що сполучає киргизькі міста Баткен та Ісфану.

На місце події виїхали урядовці двох країн для деескалації ситуації.

"Однак в районі 19:35 (за місцевим часом - ред) обстановка погіршилася у зв'язку із застосуванням таджицькою стороною зброї та вогню за прикордонними підрозділами ПС ДКНБ КР (прикордонної служби Держкомітету Нацбезпеки Киргизької Республіки - ред.)...Таджицька сторона використовує міномети та гранатомети", - заявив представник прикордонного відомства.

Причина конфлікту

Протяжність таджицько-киргизького кордону становить 976 км, з яких делімітовані та демарковані лише 504 км. Невизначена лінія кордону може бути причиною конфліктів прикордонних поселень.

Ферганська долина – міжгірська западина на території Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану з найвищою густотою населення в Центральній Азії. У період утворення автономних республік СРСР тут з'явилися вісім анклавів – "острівців" однієї держави біля іншої.

Так, на території Киргизстану знаходяться два таджикистанські та чотири узбекистанські анклави. Усередині та біля анклавів конфлікти виникають через землі, воду, незаконні перетини кордонів та міжетнічні розбіжності. Вони супроводжуються перекриттям доріг, масовими бійками та підпалами будинків.

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